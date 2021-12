Les premières réactions de résurrections matricielles sont arrivées. Est-il à la hauteur de l’héritage ?

Les premières réactions à Les résurrections matricielles sont dedans, et bien que certains n’aient pas été séduits par la vision de la réalisatrice Lana Wachowski, la majorité est encourageante. Qu’il s’agisse d’une méta masterclass dans la réalisation de films consécutifs ou d’un gâchis incroyablement chaud, on dirait Les résurrections matricielles apportera, tout comme ses prédécesseurs, quelque chose d’un peu différent à la réalisation de films d’action et de science-fiction à succès alors que le public se branche à nouveau sur le monde numérique avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss.

S’adressant aux médias sociaux pour partager leurs critiques générales avant la levée de l’embargo complet mardi, la plupart de ceux qui ont eu la chance de s’y prélasser Les résurrections matricielles semble certainement avoir été balayé une fois de plus dans la franchise qui change la donne. Une grande attention a été accordée à la méta-approche du film pour poursuivre l’histoire, un critique décrivant la suite comme « Bizarre, romantique, *extrêmement.* méta et toujours drôle. » Un autre fait écho à bon nombre de ces sentiments, appelant Les résurrections matricielles « STELLAR », ainsi que « Intelligent, drôle, étrange, autoréférentiel et inattendu ».

Malheureusement, tout le monde n’a pas été charmé par Les résurrections matricielles, certains contestant la relation méta et autoréférentielle de la suite avec la trilogie originale. Un téléspectateur a critiqué le film pour être un « dépotoir d’exposition » qui repose beaucoup trop sur l’héritage de la franchise. Sans surprise, le suivi tant attendu ne correspond apparemment pas à la qualité cinématographique du premier La matrice, avec un autre critique disant que « pâle en comparaison ».

Beaucoup de ces premières réactions ont cependant trouvé beaucoup de choses à aimer Les résurrections matricielles. Malgré quelques lacunes, le film semble avoir emporté la majorité des critiques sur ce qui semble être un ajout étrange à la franchise qui flotte quelque part entre le génie et la folie.

Les résurrections matricielles semblait sortir de nulle part. Reprise vingt ans après les événements des années 2003 Les révolutions matricielles, la suite trouve Neo vivant une vie apparemment ordinaire sous son identité d’origine en tant que Thomas A. Anderson à San Francisco. Bien qu’il ne se souvienne pas de ses aventures passées, il est hanté par des rêves et voit maintenant un thérapeute qui lui prescrit des pilules bleues qui amortissent l’appel de son destin. Lorsqu’une version mystérieusement plus jeune de Morpheus lui offre à nouveau la pilule rouge, Neo rouvre son esprit au monde de Matrix, rejoignant un nouveau groupe de rebelles à la recherche de la vérité.

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles stars Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, ainsi que Jada Pinkett Smith, qui reprendront tous leurs rôles respectifs des films précédents. Le reste de la distribution est composé de Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra Jonas, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Eréndira Ibarra, Christina Ricci, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Telma Hopkins, Max Riemelt, Toby Onwumere, Brian J. Smith, Andrew Caldwell et Ellen Hollman.

Les résurrections matricielles aura sa première mondiale le 18 décembre 2021 à San Francisco et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter du cette même date.





