Les premières réactions de Northman qualifient l’épopée viking de chef-d’œuvre

À quand remonte la dernière fois que nous avons eu un film viking vraiment génial ? Pendant que vous essayez de vous souvenir, les premières réactions au réalisateur Robert Eggers L’homme du nord sont arrivés pour vous dire d’arrêter tout ça parce que la réponse est « tout de suite ». Avec Alexander Skarsgård dans le rôle d’un guerrier viking dans une quête brutale et sanglante de vengeance, les premières réactions à L’homme du nord sont arrivés sur les réseaux sociaux, beaucoup saluant le film comme un « chef-d’œuvre ».

Situé au tournant du 10ème siècle en Islande, L’homme du nord se concentre sur un Viking nommé Amleth (Alexander Skarsgård), qui est témoin du meurtre de son père, le roi Aurvandil, aux mains de son oncle, Fjolnir. Avec sa mère, la reine Gudrun, maintenant capturée, Amleth fuit sa terre natale, mais pas avant de déclarer sa vengeance sur ceux qui lui ont fait du tort. Jusqu’où ira le prince viking au nom de la justice ?

Suivre un héros lésé pour se venger de ceux qui ont assassiné sa famille est sûr d’évoquer rapidement des comparaisons avec l’épopée primée aux Oscars de Ridley Scott, Gladiateur. Et, d’après ces réactions, il semble que ces comparaisons soient tout à fait appropriées.

Alexander Skarsgård mène L’homme du nord dans le rôle d’Amleth, le prince guerrier viking se frayant un chemin sanglant vers la vengeance, l’acteur subissant une transformation physique monstrueuse. Une transformation qui a apparemment conduit à l’une des performances les plus impressionnantes de l’acteur.

Le public n’a pas à attendre trop longtemps pour se prélasser dans le sang et le chaos de L’homme du nordavec l’épopée Viking Revenge prévue pour le 22 avril 2022 aux États-Unis par Focus Features.

L’homme du nord a amassé un casting de soutien stellaire aux côtés d’Alexander Skarsgård en tant qu’homme principal, y compris Nicole Kidman en tant que reine Gudrún, la mère d’Amleth; Claes Bang dans le rôle de Fjölnir, l’oncle d’Amleth et le frère d’Aurvandill; Anya Taylor-Joy comme Olga; Björk en tant que sorcière connue sous le nom de Seeress; Willem Dafoe comme Heimir le fou; Kate Dickie dans le rôle de Halldora la Picte ; Gustav Lindh comme Thorir le fier; et enfin, Ethan Hawke dans le rôle du roi Aurvandill, le père d’Amleth et le frère de Fjölnir.

« [Historical accuracy] Ce n’est pas du tout important pour le cinéma, vraiment « , a déclaré le réalisateur Robert Eggers concernant son approche de la recréation de l’ère viking pour sa vision de ce conte légendaire. » Et vous pouvez faire une grande histoire d’époque sans être précis – vous savez que Dracula de Coppola est l’un des films les mieux conçus à mon avis, mais ce n’est pas du tout précis. Mais c’est quelque chose que j’aime, pour une raison quelconque. Ça m’excite. »

