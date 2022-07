Les premières réactions de Nope, le nouveau film de Jordan Peele, sont arrivées

Images universelles

Le film d’horreur avec Keke Palmer, Steve Yeung et Daniel Kaluuya ne sortira en Amérique latine qu’à la fin du mois d’août.

©IMDBDaniel Kaluuya retourne travailler avec Jordan Peele.

Après ce qui est fait dans Sortez Oui Nous, jordan peele s’est consolidé comme l’un des réalisateurs avec son propre label avec le plus grand présent et futur dans une industrie complètement traversée par des productions de masse transformées en sagas ou refait. Le réalisateur a reçu un oscar pour le livret de sa première œuvre et depuis lors, il lui était impossible de quitter des yeux tout ce qui portait sa signature. C’est pourquoi, lorsque la mystérieuse campagne de promotion de Nanson prochain film, l’intérêt grandit de plus en plus.

En un peu plus d’un mois, Nan débarquera dans les salles d’Amérique Latine par la main de Images universelles. Cependant, bien avant ce lancement, il commencera à être vu sur d’autres marchés comme l’Amérique du Nord, où sa première aura lieu ce vendredi. Dans ce contexte, les premières réactions au film ont commencé à être publiées et ce qu’il faut dire, c’est que les avis s’accordent pour dire que nous sommes face à l’une des grandes sorties de 2022.

Le compte de Twitter @Horroleurs était chargé de recueillir quelques-uns des avis les plus importants, soulignant l’excellent travail accompli une fois de plus par jordan peele. Il est à noter qu’avec les 60 premiers avis, en Tomates pourries Ceci est soutenu par une approbation admirable de 90% pour ce projet qui a été peu raconté et seules quelques images ont été révélées dans une bande-annonce qui en disait très peu. « Les premières réactions de NAN ils sont sensationnels. Ils parlent d’un travail très différent de tout ce qu’il a fait jordan peeleavec des influences de Spielberg, Charpentier Oui hitchcockun retour à la Sci-Fi des années 50 avec terreur à la tremblements et plein de ‘spectacle sur grand écran’”a écrit le récit d’horreur.

+ Réactions de Nope

Franck Pallotta assuré que « Nan ça vient d’un autre monde. Une combinaison monstrueuse avec de belles performances (surtout Kaluuya) et un style science-fiction d’invasion des années 1950″. De plus, il l’a défini comme un « Charpentier de la prochaine génération ».

Erik Davisa noté que Nan il a été « l’un des meilleurs films » il a vu dans l’année et l’a défini comme « effrayant et féroce, mais drôle et différent de tous les films extraterrestres que vous ayez jamais vus ».

Shannon McGrew assuré que le film est « d’un autre monde et pourtant indescriptible »tout en racontant qu’il sera difficile d’oublier cette expérience. Chris Killianpour sa part, a souligné que Nan Il comporte de nombreuses couches qui ne pourront pas être interprétées en une seule visualisation.

simon thompson souligné que Nan a des influences de Rencontres du troisième type, Requin et de plus. « Echangez les points d’exclamation de l’horreur contre les points d’interrogation de la science-fiction et faites moins peur »compté.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂