Les premières réactions de Jungle Cruise l’appellent le meilleur film de l’été

Sur la base de la longue promenade en bateau fluvial, Croisière dans la jungle première à Disneyland, Anaheim samedi soir à des réactions largement favorables. Avec Dwayne « The Rock » Johnson et Emily Blunt en tête, Croisière dans la jungle est une aventure épique qui se déroule au début du 20e siècle. Le film suit le capitaine de bateau fluvial Frank Wolff (Johnson) guidant une chercheuse déterminée Lily Houghton (Blunt) et son frère MacGregor (Jack Whitehall) dans une expédition pour découvrir un arbre doté de capacités de guérison qui pourraient bénéficier à la médecine moderne. Bien que cela donne l’impression que le film Anacondas 2, croisière dans la jungle s’inspire de Indiana Jones et La reine africaine. Quelques premières réactions l’ont même comparé à La momie, en raison de quelques séquences effrayantes. Le trio devra se frayer un chemin à travers la dangereuse jungle tout en combattant des animaux mortels et un prince allemand avec un sous-marin. Croisière dans la jungle est réalisé par Jaume Collet-Serra d’après un scénario de Michael Green et Glenn Ficarra & John Requa. Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamatti sont également à l’affiche du film.

Croisière dans la jungle a eu un long chemin vers la production. Le film est en développement depuis 2015 et a terminé le tournage en 2018. Mais les reprises et la crise sanitaire mondiale l’ont retardé à 2021. Croisière dans la jungle sortira enfin simultanément en salles et à Disney+ le 30 juillet. Bien qu’il promette d’être un blockbuster familial, ceux qui ne veulent pas sortir peuvent voir le film à la maison sur Disney+ Premier Access.

Rob Keyes de ScreenRant a comparé le Croisière dans la jungle aux films d’aventure classiques comme Romancier la pierre, Reine Africaine n, et Indiana Jones.

j’ai regardé #Croisière dans la jungle aujourd’hui. @TheRockdit depuis deux ans qu’il est inspiré par Indiana Jones, Romancing the Stone et African Queen, et c’est exactement comme ça qu’il joue. C’est super amusant, avec beaucoup de cœur, et après les 10 premières minutes, vous serez enfermé. Plus svp. pic.twitter.com/HXczcwOieA – Rob Keyes (@rob_keyes) 25 juillet 2021

Steven Weintraub de Collider a félicité le réalisateur Jaume Collet-Serra et les clins d’œil nostalgiques à la promenade en bateau.

Après avoir regardé #croisière dans la jungle comprends maintenant pourquoi @TheRock voulait que Jaume Collet-Serra dirige #BlackAdam. « Jungle Cruise » est une aventure tellement amusante qui convient à tous les âges. Emily Blunt et Dwayne Johnson ont une chimie fantastique et c’est plein de hochements de tête pour rouler. Les pouces vers le haut. pic.twitter.com/Ljf2MqzE5F – Steven Weintraub (@colliderfrosty) 25 juillet 2021

Courtney Howard de Variety a déclaré : « une aventure épique – un blockbuster de retour qui nous manquait, à la La Momie (99), Pirates des Caraïbes, La Reine Africaine & Romancing The Stone roulé en 1. Un manège à sensations fortes que vous voudrez voir à plusieurs reprises. Le plus amusant que vous aurez au cinéma tout l’été. »

#Croisière dans la jungle est un film qui, heureusement, ne se prend pas trop au sérieux. Délirant, délicieusement bizarre, crépitant et campy de la meilleure des manières. Il y a aussi pas mal de jeux de mots qui m’ont fait hurler. Le monde n’est pas prêt pour ce que Jesse Plemons lance. C’est un génie fou. pic.twitter.com/yc0R062WHv – Courtney Howard (@Lulamaybelle) 25 juillet 2021

#Croisière dans la jungle est une aventure épique – un blockbuster de retour qui nous a manqué, à la LA MUMMY (99), PIRATES OF THE CARIBBEAN, THE AFRICAN QUEEN & ROMANCING THE STONE en 1. Un manège à sensations fortes que vous voudrez voir à plusieurs reprises. Le plus amusant que vous aurez au cinéma tout l’été. pic.twitter.com/GdX3NK6FQE – Courtney Howard (@Lulamaybelle) 25 juillet 2021

Erick Davis de Fandango a également qualifié le film de « très amusant – une grande aventure fantastique dont le ton est similaire à celui du Pirates des Caraïbes films » tout en louant l’alchimie des acteurs et Jesse Plemons en particulier.

de Disney #Croisière dans la jungle est très amusant – une grande aventure fantastique qui ressemble au ton des films PIRATES DES CARABES et regorge de surprises. Dwayne Johnson et Emily Blunt vont bien ensemble, mais Jesse Plemons est une émeute. Des tonnes de clins d’œil au trajet sur lequel il est basé pic.twitter.com/tuQpWCEgFT – Erik Davis (@ErikDavis) 25 juillet 2021

#Croisière dans la jungle legit ressemble à une promenade dans un parc à thème – et j’aime beaucoup les manèges. J’ai passé un bon moment avec la mythologie et l’action, mais le plus grand gagnant du groupe ici est la chimie du casting. Emily Blunt, Dwayne Johnson et Jack Whitehall sont très charmants ensemble. pic.twitter.com/ItBirVrcGd – Perri Nemiroff (@PNemiroff) 25 juillet 2021

de Disney #Croisière dans la jungle est un délice absolu ! C’est drôle, plein de fougue et ça me rappelle les films d’aventure classiques de mon enfance. Emilie Blunt, @TheRock et @jackwhitehall s’éclatent et ça se voit ! Serious Romancing the Stone vibes et je suis absolument là pour ça ! pic.twitter.com/hK0yu7UGMK – Jenna Busch (@JennaBusch) 25 juillet 2021

Scott Menzel dit,« Croisière dans la jungle est une grande aventure estivale amusante et divertissante pour toute la famille. Dwayne Johnson charme et ravit car le script joue vraiment sur ses forces. J’ai adoré les clins d’œil au parc à thème et les plaisanteries entre Johnson / Blunt. Ils forment un super duo comique. »

Jungle Cruise est Indiana Jones rencontre Pirates des Caraïbes rencontre The Mummy de Stephen Sommers. Et bien que ce soit l’un des meilleurs films de l’été, il n’est pas sans défauts, notamment un peu trop long, un développement médiocre des personnages et des choix de montage discutables. – Scott Menzel (@ScottDMenzel) 25 juillet 2021

#Croisière dans la jungle est une aventure amusante à la Indiana Jones destinée à un public plus jeune qui dure un peu trop longtemps mais fonctionne le plus souvent. Un bon mélange d’action, d’humour et de chimie entre les personnages principaux maintient les choses divertissantes pour la plupart. Alors que la plupart des – Dennis Tzeng (@ThinkHero) 25 juillet 2021

Shannon McGrew a fait l’éloge des séquences inspirées de l’horreur et des conceptions impressionnantes des créatures.

#Croisière dans la jungle balançoires pour les clôtures avec un film grandiose et exagéré qui sait exactement ce que c’est. Les racines d’horreur du réalisateur Jaume Collet-Serra transparaissent avec des créations de créatures impressionnantes – les fans d’horreur seront ravis des parties les plus sombres de ce film. pic.twitter.com/tDz9nZwQiK — Shannon ???????? @ Crier dans le vide (@shannon_mcgrew) 25 juillet 2021

À en juger par les réactions, Dwayne Johnson et Emily Blunt brillent dans les rôles principaux et ont une excellente chimie. Les retours aux films classiques et les clins d’œil subtils à la balade ont également été appréciés. Johnson et Blunt ont tous deux déclaré dans des interviews que Croisière dans la jungle est plein de blagues de papa ringard et ne se prend pas trop au sérieux. Les premières réactions vont dans ce sens. Globalement, Croisière dans la jungle ressemble à un film amusant qui mérite une expérience théâtrale.

Le box-office national trouve sa place, tout cela grâce à des blockbusters comme Veuve noire et Fast & Furious 9. Croisière dans la jungle pourrait s’avérer être une autre entrée solide dans la liste à succès de films d’action réelle de Disney. De plus, les réactions positives du public augmenteront encore les chiffres du box-office. Disney a peut-être anticipé la réponse positive du public, étant donné que les discussions sur une suite ont déjà commencé au studio. On dirait que Disney a trouvé un substitut à leur pirates des Caraïbes franchise de cinéma.

