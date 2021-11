Les premières réactions de Hawkeye font l’éloge de Jeremy Renner et Hailee Steinfeld

Les premières réactions à la dernière série Disney+ de Marvel Studios, Oeil de faucon, sont dedans et il semble que le MCU ait un autre petit écran sur les mains. L’émission ramènera l’aventure de la bande dessinée aux menaces au niveau de la rue, avec les premières critiques louant l’histoire plus insulaire et accordant une attention particulière aux performances de Jeremy Renner et Hailee Steinfeld et à la relation naissante entre leur personnage Clint Barton et Kate Bishop.

J’ai vraiment apprécié chaque seconde de #Oeil de fauconles deux premiers épisodes. De plus, j’adore déjà la dynamique entre Clint Barton et Kate Bishop. @JeremyRenner et @HaileeSteinfeld travaillent si bien ensemble, créant une nouvelle série amusante et divertissante. Il y a aussi beaucoup de cœur, ce que j’ai adoré. ???? pic.twitter.com/o26MKsohrT -Sophie Soto (@srsoto26) 11 novembre 2021

Oeil de faucon se déroule dans la ville de New York post-blip où l’ancien Avenger Clint Barton (Jérémy Renner) AKA Hawkeye a une mission apparemment simple : retourner auprès de sa famille pour Noël. Mais lorsqu’une menace de son passé se présente, Hawkeye s’associe à contrecœur avec l’archère qualifiée de 22 ans Kate Bishop pour démêler un complot criminel. En effet, c’est ce changement dans l’échelle Marvel et la chimie instantanée entre Barton et Bishop qui ont jusqu’à présent accroché les critiques …

Les 2 premiers épisodes de #Oeil de faucon sont une excellente introduction et quelque peu rafraîchissante. C’était vraiment agréable de voir une histoire MCU à petite échelle qui m’a rappelé les bons trucs de Marvel Netflix Hailee Steinfeld brille dans le rôle de Kate Bishop et s’approprie immédiatement le rôle. Hâte pour le reste ! pic.twitter.com/vORI9q9e8m – Jacob (@JacobDFilm) 11 novembre 2021

La série s’inspirera de la bande dessinée acclamée par la critique de Matt Fraction, le producteur exécutif Trinh Tran l’ayant récemment confirmé et taquinant la relation entre Barton et Bishop. « Les [Matt] Fraction/[David] Le style et le ton Aja sont ce vers quoi nous gravitions vraiment », a expliqué Tran. « Une fois qu’ils se sont rencontrés et ont fait ce voyage ensemble, il y a tellement de choses qu’ils peuvent rebondir l’un sur l’autre. -atteindre la portée du MCU et l’introduction récente du multivers s’avère être un changement de rythme rafraîchissant.

#Oeil de faucon est une pause rafraîchissante de la folie cosmique (et multiversale) à grande échelle que nous avons vue récemment du MCU, allant entièrement au niveau de la rue pour livrer un mystère de meurtre amusant et engageant aux couleurs de Noël. Avis complet sur @DiscussionFilmpic.twitter.com/avQubJj6RM – Ariel (@AriRELK) 11 novembre 2021

Un critique va même jusqu’à décrire la série comme « parfaite » et ne tarit pas d’éloges sur les différents clins d’œil au matériel source et à sa gestion du fondateur d’Avenger, Clint Barton.

Hawkeye est PARFAIT. 15 minutes et j’étais un gâchis de sanglots. Ressent le plus MCU des spectacles Marvel avec action et histoire. Grande introduction de Kate Bishop (@HaileeSteinfeld est INCROYABLE) mais aussi le spectacle que Clint mérite. TELLEMENT DE NOUVELLES BANDES DESSINÉES ! Avengers musical dans la vraie vie, s’il vous plaît. #Oeil de fauconpic.twitter.com/vW6uv4jOay – Tessa Smith – La geek de maman (@MamasGeeky) 11 novembre 2021

La série met en vedette Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton et le nouveau venu Alaqua Cox. Les épisodes sont réalisés par le producteur exécutif Rhys Thomas et le duo de réalisateurs Bert & Bertie ; le producteur exécutif Jonathan Igla est le scénariste en chef.

#Oeil de faucon s’ouvre sur une séquence vraiment cool qui est super gratifiante pour les fans de longue date de MCU. Je l’ai aimé. Hailee Steinfeld est une Kate Bishop formidable et pleine d’énergie. Grand nouvel ajout qui frappe la marque! L’avenir de la dynamique de Kate & Clint semble vraiment, vraiment amusant. J’ai regardé 2 eps, j’en veux 3 ! pic.twitter.com/BzBsuc5XmC – BD (@BrandonDavisBD) 11 novembre 2021

Malheureusement, tout le monde n’était pas aussi amoureux de ce qu’ils ont vu de la série Marvel jusqu’à présent, avec une réaction qui s’est sentie dégonflée après les deux premiers épisodes en raison de problèmes de rythme et d’un manque d’intrigue.

Les deux premiers épisodes de #Oeil de faucon étaient décents, mais rien qui m’a attrapé après l’ouverture meurtrière du premier épisode. Kate Bishop est un personnage formidable et Hailee est excellente. Mais le rythme est éteint, les scènes traînent, et j’attends que ça décolle. Je lui donne trois RENNERs. pic.twitter.com/6hhGXrwJOL – Sean O’Connell (@Sean_OConnell) 11 novembre 2021

Une autre réaction un peu moins positive à la série intitulée Oeil de faucon « le moins ambitieux de la série MCU jusqu’à présent » et a comparé le spectacle à l’une des sorties Marvel de Netflix, bien qu’ils aient également été rapidement charmés par Kate Bishop de Hailee Steinfeld.

Hawkeye est bon, amusant de Noël. Il semble jusqu’à présent le moins ambitieux de la série MCU (évidemment, cela pourrait changer après 2 épisodes). Cela me rappelle un peu la série Netflix. Kate Bishop de Hailee Steinfeld est un régal et j’ai hâte qu’elle rencontre Yelena de Pugh. #Oeil de fauconpic.twitter.com/NcroguuQgK – Richard Newby (@RICHARDLNEWBY) 11 novembre 2021

Créée par l’écrivain Allan Heinberg et l’artiste Jim Cheung, Kate Bishop prend finalement le relais de Hawkeye de Barton, combattant aux côtés d’autres héros plus jeunes, chacun perpétuant l’héritage de plusieurs Avengers bien-aimés, dont Cassie Lang en tant que Ant-Girl. « J’ai hâte que les gens voient juste comment nous interprétons ce personnage à travers les bandes dessinées et à sa manière. Elle est tellement dure à cuire, c’est indéniable », a déclaré Steinfeld à propos de ses débuts en tant que Kate Bishop, une personnage qui est susceptible de devenir un pilier du MCU. « Elle est si intelligente et spirituelle et rapide et sa capacité physique à faire tant de choses est à travers le toit. Cela m’a vraiment mis à l’épreuve et cela m’a permis de traverser la quarantaine, je dirai, cela m’a donné une raison de rester avec. Mais je Je suis très excité alors que je continue de la développer pour voir en quelque sorte comment nous y parvenons. »

Heureusement, la plupart des réactions à Oeil de faucon jusqu’à présent ont été extrêmement positifs, avec un téléspectateur appelant même la série « Probablement mon nouvel ajout préféré au MCU ».

#Oeil de faucon est vraiment phénoménal, le plus amusant que j’ai eu à regarder un #Merveille spectacle toute l’année ! @JeremyRenner obtient enfin la vitrine parfaite et est un dur à cuire tout en @HaileeSteinfeld est sans effort charmant comme #KateBishop. Probablement mon nouvel ajout préféré au MCU. pic.twitter.com/CWQmEugXLf – Rohan Patel (@KingPatel7) 11 novembre 2021

Oeil de faucon est prévu pour la première le 24 novembre 2021 sur Disney +.

