Les premières réactions de Free Guy prédisent un autre énorme succès pour Ryan Reynolds

Ryan Reynolds n’a pas été silencieux dans la promotion de son nouveau film, gars libre. Que ce soit en utilisant sa marque d’alcool sur Twitter ou Deadpool sur YouTube, Reynolds est une équipe de promotion d’un seul homme, et maintenant les premières critiques de la comédie d’action basée sur le jeu vidéo sont en cours, et la question est de savoir si gars libre être à la hauteur de la prémisse amusante mise en place par la bande-annonce, ou est-ce que tous les meilleurs morceaux sont entassés dans un aperçu de deux minutes ?

gars libre voit Ryan Reynolds jouer Guy, un personnage non-joueur dans un jeu vidéo. Il travaille comme caissier de banque et ne fait que « vivre » comme il a été programmé. Lorsque les développeurs de jeux, joués par Tuer Evede Jodie Comer et Choses étranges star Joe Keery, crée un programme qui est ajouté au jeu par son éditeur (Taika Waititi), Guy prend soudain conscience de son existence avec le monde du jeu. Ce qui suit est sa tentative de passer d’un personnage d’arrière-plan indescriptible à un héros alors qu’il court pour sauver le jeu avant qu’il ne puisse être arrêté par ses développeurs.

Reynolds s’est définitivement bâti une réputation solide à Hollywood, avec presque tout ce qu’il touche se transformant en d’énormes piles puantes de reçus au box-office. Alors que beaucoup attendent toujours un mot officiel de Marvel quand il amènera Deadpool pleinement dans le MCU, gars libre est le premier d’une longue lignée de films qui peuvent être appréciés en attendant, mais est-ce un autre succès ou un raté très rare ?

CinémaBlendMike Reyes a lancé les critiques avec tout un tas d’éloges pour le film, notant en particulier le monde créé par Reynolds et le réalisateur Shawn Levy. « #FreeGuy est tout ce que j’espérais, et plus encore. @ShawnLevyDirect et @VancityReynolds ont créé un univers mordant satirique et chaleureusement hilarant. J’ai adoré ce film et j’ai hâte de le revoir, car il y a des moments qui seront absolument TUER avec un public. »

fandangoNikki Novak était plein d’applaudissements similaires pour la dernière offre de Reynolds, s’attendant à ce qu’elle soit un grand succès auprès de ses fans et du public en général. Elle a déclaré: « #FreeGuy est une joie et sera un succès. Un film de jeu vidéo qui vous donne l’impression d’être dans un VG. RR est l’équivalent du film de Ted Lasso (verre à moitié plein, plein de fabuleuses doublures & tellement sympathique). Jodi Comer est une star de cinéma (ahem Marvel). INTELLIGENTE & ORIGINAL ! SURPRISES À GOUT ! »

Steven Weintraub de Collisionneur a accompagné le sentiment, commentant: « Heureux de rapporter @VancityReynolds et l’équipe de @ShawnLevyDirect sur #FreeGuy est génial. C’est un film amusant et agréable qui m’a fait sourire du début à la fin. De plus, le film a une ou deux surprises légitimes m’a fait tomber la mâchoire. Voyez-le dès que vous le pouvez afin d’éviter les spoilers. «

Et cela semblait être le consensus général avec les premières prises. Le film arrive dans les salles exclusivement le 13 août, il ne faudra donc pas longtemps avant que nous puissions voir si l’enthousiasme pour le film se transmet au public, qui devra faire un voyage au cinéma pour pouvoir le voir. Il semble assez sûr que gars libre va lancer une flopée de nouveaux projets de Reynolds avec style.

