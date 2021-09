celle de Denis Villeneuve Dune les premières réactions ne sont certainement pas sur le point d’aider quiconque est assis sur la clôture pour savoir s’il faut aller voir l’épopée de science-fiction, car après un an de retard, le film a finalement été montré à un petit groupe au Festival du film de Venise avec des opinions très partagées. Le remake de Dune possède un casting énorme comprenant Timothee Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa et Javier Bardem, mais même cela n’a pas pu le sauver des critiques qui attendaient juste un peu plus de la production à grande échelle.

L’adaptation de Frank Herbert est attendue depuis longtemps et il semble que d’une certaine manière, cela en vaille la peine; les visuels et les effets sont apparemment aussi impressionnants que les bandes-annonces le suggèrent. Quand il s’agit de raconter l’histoire, c’est là que les choses semblent devenir troubles et que les critiques diffèrent grandement.

Variété’ s Owen Gleiberman rapporte: « Voici une définition utile d’un grand film fantastique de science-fiction. C’est un film dans lequel la construction du monde est géniale mais pas plus essentielle que la narration. Dans les deux premiers « Guerres des étoiles’ films, ces dynamiques étaient parfaitement synchronisées ; ils étaient aussi dans ‘Le Chevalier Noir‘ et le ‘Mad Max‘ films. ‘Coureur de lame,’ à sa manière, est un film incroyable, mais sa construction du monde a plus de punch que ses nouilles néo-noires transcendantales. Vu sous cet angle, ‘Dune‘ est un film qui gagne cinq étoiles pour la construction du monde et environ deux étoiles et demie pour la narration. »

IndiewireDavid Ehrlich de David Ehrlich a été encore plus brutal dans son assassinat du film, déclarant : « Pour toute la vision impressionnante de Villeneuve, il perd de vue pourquoi l’opus de science-fiction fondateur de Frank Herbert est digne de ce spectacle épique en premier lieu. Tels sont les pièges de faire un film si grand que même son réalisateur ne peut pas voir autour des décors. »

Richard Lawson de Salon de la vanité, a reconnu le film comme une chance de réparer les torts de la précédente adaptation sur grand écran du roman d’Herbert, mais pour lui, cela n’a pas été possible. Il a écrit : « Avec ‘Dune,’ Villeneuve a la chance de réparer les torts du raté de 1984 de David Lynch (un raté selon certains, en tout cas) et d’honorer véritablement le texte d’Herbert. Mais Villenueve ne peut s’empêcher de laquer le tout en quelque chose d’hyper poli et dur au toucher. Même ‘Arrival’, son film à gros budget le plus réussi, gémit sous l’énorme fardeau de sa construction. C’est un surchargeur, et seuls les scripts les plus vifs et les plus urgents peuvent survivre sous ce poids. ‘Dune,’ n’en fait malheureusement pas partie. Peut-être que le matériel source, avec son glossaire interminable de termes décrivant des lieux, des peuples, des traditions religieuses et des systèmes politiques, est tout simplement trop dense pour se concentrer sur quelque chose d’agilité cinématographique. Le film de Villeneuve est en quelque sorte laborieux et précipité à la fois, des rafales d’exposition et de mise en table sonnent autour de monolithes de décors. »

À l’opposé, Clarisse Loughrey de L’indépendant n’a pas pu faire l’éloge du film assez, tweetant qu’il « gifle absolument f-ing ». Elle a enchaîné avec « Villeneuve’s ‘Dune‘ est le ver des sables qui explose des ténèbres ci-dessous. C’est un film d’une telle ampleur littérale et émotionnelle qu’il submerge les sens. Si tout se passe bien, cela devrait revigorer l’héritage du livre de la même manière que celui de Peter Jackson.le Seigneur des Anneaux‘ trilogie a fait pour le travail de JRR Tolkien. »

En fait, de nombreux points de vue sur Twitter ont fait écho à cette opinion avec une quantité écrasante de positivité pour le film qui n’a pas été vue dans la plupart des critiques. « Le # de Denis VilleneuveDune est fait pour les fans, sans se sentir purement fan-service. Optez pour les visuels époustouflants et les performances sincères de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac. Et à noter – Jason Momoa vole chaque scène en tant que Duncan Idaho, quelle star », a déclaré Angelique Jackson. Lindsey Bahr a commenté, « #Dune est fantastique. Je suis entré sans rien savoir et j’ai été complètement hypnotisé par le monde étrange. C’est passionnant et émotionnellement authentique et, je ne sais pas, il était 8h15 en Italie et j’étais fatigué et trois espressos, mais j’ai même pleuré ? » Dune devrait actuellement arriver dans les cinémas et sur HBO Max le 22 octobre.

Sujets : Dune