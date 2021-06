Les premières réactions de Black Widow arrivent, cette aventure MCU vaut-elle la peine d’attendre?

Alors que nous sommes encore à quelques semaines de Veuve noire étant vu par les masses, les premières réactions en ligne sont arrivées, et il semblerait que ceux qui craignent que la magie Marvel se soit éteinte après l’apogée de la phase trois puissent se reposer. Les premières réactions ne sont pas seulement un signe que cela valait la peine d’attendre longtemps, mais cela pourrait mettre Marvel Studios et Disney sur leurs bases les plus solides de la franchise jusqu’à présent.

Par le temps Veuve noire arrive le 9 juillet, il verra le plus long écart entre les sorties au cinéma de Marvel depuis le début de la série avec Homme de fer en 2008, deux ans après Spider-Man : loin de chez soi. Le film comblera le fossé entre Captain America : guerre civile et Avengers : guerre à l’infini, rattrapant Natasha Romanoff depuis qu’elle s’est cachée à la suite des événements de l’ancien film. Bien que le film se déroule dans le passé et que nous sachions tous maintenant où se terminera son histoire, Scarlett Johansson a précédemment déclaré à comicbook.com que cela aide toujours à faire avancer son histoire globale et donne une chance d’explorer le personnage plus en détail qu’auparavant.

« Poster-Guerre civile senti comme un bon moment pour commencer. Nous n’avons jamais eu l’intention de faire une histoire d’origine », Scarlett Johansson expliqué. « Je n’ai jamais voulu faire une histoire d’origine parce que je ne voulais tout simplement pas revenir en arrière. Je voulais aller de l’avant, même si nous y retournons, mais tout a du sens quand vous le voyez. »

Ainsi, comme les premières réactions sont arrivées aujourd’hui, il est presque possible de ressentir déjà l’aura d’amour pour le film. @BrandonDavidBD a déclaré: « #BlackWidow est l’un des meilleurs films solo de Marvel. Du début à la fin, le film est génial. D’excellentes surprises, des moments émouvants pour les personnages, de l’action à couper le souffle, et Scarlett Johansson arrive enfin à tout mettre dans le rôle. La réalisatrice Cate Shortland a réussi. Bravo. »

#Veuve noire est l’un des meilleurs films solo de Marvel. Du début à la fin, le film est génial. D’excellentes surprises, des moments émouvants pour les personnages, de l’action à couper le souffle, et Scarlett Johansson arrive enfin à tout mettre dans le rôle. La réalisatrice Cate Shortland l’a bien compris. Bravo. pic.twitter.com/sgEkUW63cT – BD (@BrandonDavisBD) 17 juin 2021

@metathor a suivi cela avec encore plus d’éloges. « Eh bien, j’ai certainement apprécié #BlackWidow! Comme on peut s’y attendre d’un film de Marvel Cinematic Universe, le film regorge d’action folle et époustouflante et de cette marque d’humour emblématique, ainsi qu’un noyau émotionnel fort qui tire sur les cordes sensibles. #BlackWidow va vraiment plaire aux fans de Captain America : le soldat de l’hiver. Le film partage beaucoup de sang avec TWS, sans en être un clone exact. Les fans qui ont apprécié la façon dont Black Widow a été écrit dans ce film trouveront beaucoup à aimer ici. »

Cela m’a pris par surprise, mais #Veuve noire réussi à me faire pleurer. Je ne suis pas un grand crieur en général ; Je pense que le seul autre moment Marvel qui m’a marqué est la mort de Tony Stark. Je ne révélerai pas quand cela arrivera, mais un #Veuve noire scène a vraiment ouvert les vannes pour moi. Apportez des mouchoirs ! – Meagan Damore (@metathor) 17 juin 2021

@akrop999 également cité Le soldat d’Hiver dans leurs commentaires, ainsi que des éloges sur d’autres aspects du film. « J’ai vu #BlackWidow et c’était IMPRESSIONNANT, avec des combats/action rappelant WINTER SOLDIER, et un score MAGNIFIQUE de @Lornebalfe ! ScarJo est (bien sûr) sa meilleure auto du genre, soutenue par des performances de vol de scène de Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour. »

@rob_keyes l’a qualifié de « la plus adulte » des sorties de Marvel, suggérant que les films grandissent au-delà de ce qui était autrefois considéré comme quelque chose pour divertir les enfants. « J’ai regardé #BlackWidow hier et c’est aussi différent des autres sorties de Marvel Studios que de simplement récupérer ces grands films. Les pistes sont géniales et l’histoire fait des choses inattendues. C’est la version MCU la plus adulte à ce jour, mais offre toujours quelques rires. »

j’ai regardé #Veuve noire hier et c’est aussi différent des autres sorties de Marvel Studios que de simplement récupérer ces grands films. Les pistes sont géniales et l’histoire fait des choses inattendues. C’est la version MCU la plus adulte à ce jour, mais elle offre toujours quelques rires. pic.twitter.com/ib9F0rX09t – Rob Keyes (@rob_keyes) 17 juin 2021

@ErikDavis l’a appelé « le MCU Lier film », en comparant des éléments de celui-ci à d’autres films classiques. « Les films Marvel sont de retour ! #BlackWidow est un thriller d’espionnage tendu et bourré d’action qui complète vraiment l’histoire de Natasha d’une manière viscérale et émotionnelle. Florence Pugh l’écrase et est une icône MCU instantanée. C’est comme le film Bond du MCU avec des nuances de MISSION: IMPOSSIBLE & THELMA & LOUISE. »

Les films Marvel sont de retour ! #Veuve noire est un thriller d’espionnage tendu et bourré d’action qui complète vraiment l’histoire de Natasha d’une manière viscérale et émotionnelle. Florence Pugh l’écrase et est une icône MCU instantanée. C’est comme le film Bond du MCU avec des nuances de MISSION: IMPOSSIBLE & THELMA & LOUISE. pic.twitter.com/bauc2XVQlF – Erik Davis (@ErikDavis) 17 juin 2021

Avec ce type de support affiché dès les premières avant-premières, il y a maintenant une forte attente sur Veuve noire pour vraiment redémarrer les cinémas, qui ont été réchauffés le mois dernier par des gens comme Cruelle, Un endroit calme II et The Conjuring 3: Le diable m’a fait le faire. Veuve noire sera également disponible sur Disney+ Premier à partir du 9 juillet.

