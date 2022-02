Les premières réactions de Batman disent que Robert Pattinson sera « votre nouveau chevalier noir préféré »

Bien qu’il ait été initialement prévu comme véhicule DCEU pour Dark Knight de Ben Affleck, Le Batman se prépare à être son propre mastodonte autonome, Robert Pattinson étant surnommé par certaines premières critiques comme « votre nouveau préféré » Batman. La dernière version du Caped Crusader a eu sa première à Londres hier soir et les premiers commentaires à venir dans son sillage ont été extrêmement positifs, ajoutant au battage médiatique pour la sortie générale du film la semaine prochaine dans les cinémas.

Lorsque Ben Affleck s’est retiré de son projet de film solo Batman, le scénario a subi une refonte et Matt Reeves a été amené à diriger un nouvel acteur dans le rôle principal. Lorsque ce nouvel acteur a été annoncé comme ancien crépuscule star Robert Pattinson, il y a eu un tollé de la part de certains fans de DC qui ne pouvaient pas aller au-delà du statut d’ancienne idole adolescente de la star. Cependant, à mesure que le film se rapprochait, de nombreuses bandes-annonces, teasers et images ont été publiés et avec chacun d’eux, de plus en plus de personnes ont sauté à bord du train Pattinson au point qu’il semble désormais être potentiellement le plus grand film Batman de tout le temps.

FILM VIDÉO DU JOUR

Premier aperçu des commentaires de la première ont vu Films MTV disant que « Matt Reeves livre une histoire de passage à l’âge adulte mordante, granuleuse et amusante de Batman, Unilade l’a qualifié d' »euphorique » Empire le décrit comme « saisissant » et Initié est allé jusqu’à affirmer: « Robert Pattinson sera votre nouveau Batman préféré. » Pas mal pour un film qui a été annoncé DOA avant qu’une seule scène n’ait été tournée.

Matt Reeves a fait avec Batman de Robert Pattinson ce que Chris Nolan a fait avec le Joker de Heath Ledger







Quand il a été initialement annoncé que Heath Ledger jouerait le Joker dans le deuxième film de Chris Nolan Chevalier noir trilogie, Internet a été inondé de ceux qui ne pouvaient pas accepter qu’un nouvel acteur reprenne le rôle joué pour la dernière fois par Jack Nicholson avec une malice joyeuse en 1989 Homme chauve-souris. Bien sûr, lorsque le rôle de l’acteur décédé a joué à l’écran dans Le Chevalier Noir, personne ne pouvait nier qu’ils assistaient à une performance spéciale qui était complètement différente de la vision de Nicholson sur le méchant psychotique, qui a été confirmée lorsque Ledger a remporté à titre posthume un Oscar. Il existe un certain nombre de parallèles entre la réaction initiale au Joker de Ledger et à Batman de Pattinson qui aident à prouver qu’il vaut toujours la peine d’attendre de voir une performance avant de porter un jugement à son sujet.





Dans une précédente interview, Matt Reeves a expliqué comment le film est passé d’un film DCEU à un film qui devait apporter un tout nouveau Batman. » Ben [Affleck] travaillait sur une version du script, et j’ai dit : « Voilà le truc : je respecte le fait que l’univers DC est devenu un univers étendu et que tous les films étaient en quelque sorte connectés ». Mais un autre film de Batman, il ne devrait pas avoir à supporter le poids de la connexion des personnages de tous ces autres films. Je ne voulais pas qu’ils soient là-dedans. »

S’exprimant sur le tapis rouge de la première, Reeves a expliqué pourquoi il voulait Pattinson à bord du film et ce qui lui a donné toute la foi dont il avait besoin que l’acteur avait raison pour le rôle. Il a dit:

« Il est incroyable. C’est un grand acteur. Honnêtement, le travail qu’il a fait après-crépuscule, je pense qu’il était génial dans Twilight et il est devenu cette icône de la pop, mais il a fait quelque chose de vraiment courageux. Il a suivi cette voie en réalisant ces films indépendants, en travaillant avec de grands cinéastes, et il est comme un caméléon, il est devenu un acteur tellement incroyable. J’ai vu un film intitulé Good Time qu’il a fait, et une fois que j’ai vu cela, j’ai pensé qu’il y avait quelque chose dans cette performance qui me disait qu’il pourrait être Batman. Nous nous sommes rencontrés et il s’est avéré qu’il voulait vraiment être Batman, et je voulais vraiment qu’il le soit, alors ça a marché.

Les fans pourront se faire leur propre opinion sur la performance de Pattinson dans Le Batman le 4 mars.





La bande-annonce #2 de Batman est arrivée DC FanDome a publié la deuxième bande-annonce de The Batman, plongeant dans Gotham à la recherche de RIddler.

Lire la suite





A propos de l’auteur