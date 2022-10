Les premières réactions à Black Adam disent que c’est génial

Adam noir est le projet où Découverte Warner déposer votre foi pour commencer une nouvelle étape dans le Univers étendu DC. Dwayne Johnsonson protagoniste, a averti dans le passé que « la hiérarchie du pouvoir » Cela allait changer au sein de la marque avec l’arrivée de ce puissant anti-héros et tout semble indiquer que les propos de l’acteur à succès n’étaient pas exagérés.

Le film a une intrigue où Viola Davis se démarque comme Amanda Waller, un personnage qui traverse Univers étendu DC et cela fait partie de votre colonne vertébrale. Également Société de justice d’Amérique qui est apparemment l’un des points forts de l’histoire. Cette équipe de super-héros est composée de Doctor Fate, Hawkman, Cyclone et Atom Smasher. Le vilain? Cette fois, les gentils affrontent Sabbac.

Il semble que la scène post-générique de Adam noir comprend le retour de l’un des personnages les plus aimés par les fans de la Univers étendu DC: la Superman de Henry Cavillque nous avons vu pour la dernière fois en La Ligue des Justiciers de Zack Snyder et est apparu deux fois joué par d’autres personnes. Une fois dans Shazam et l’autre dans pacificateur. Ce retour sera certainement longuement discuté.

Adam noir est, selon les personnes qui l’ont vu, un festival d’action et d’effets visuels qui vaut le détour. Zack Snyder mais dans ce cas, le cinéaste responsable est Jaume Collet Serra avec des livres d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Les cadres de Découverte Warner faites confiance au film mettant en vedette Dwayne Johnson et les réactions qu’il a suscitées semblent d’abord leur donner raison.

+Réactions à Black Adam

-Erik Davis

« Black Adam de DC est génial ! Des tonnes d’action, des personnages instantanément engageants et un excellent rythme. Dwayne Johnson trouve un bon équilibre entre être menaçant et dur, mais aussi empathique. J’ai particulièrement aimé Hawkman d’Aldis Hodge et Doctor Fate de Pierce Brosnan. Plus de films JSA s’il vous plaît !

-Scott Menzel

« Black Adam est tout ce que j’espérais et plus encore. Une extravagance anti-héros à la Snyder qui offre beaucoup d’action et des décors impressionnants. Dwayne Johnson se transforme en Black Adam, un rôle pour lequel il est né. Centineo et Swindell sont tellement amusants à regarder. »

-Brandon Davis

« Black Adam est construit sur une action épique et non-stop. Ça m’a tout de suite donné envie d’une suite avec une histoire plus fluide. Quand ça bouge, c’est un coup direct d’adrénaline. Les personnages sont géniaux, en particulier Teth-Adam et Doctor Fate. C’est un film très dur. »

-Ben Rolph

« Black Adam est le film le plus bourré d’action de DC à ce jour. C’est un manège à sensations non-stop qui tourne autour du spectacle, et il le sait. On a à peine le temps de souffler, ni même de parler. The Rock est un Black Adam parfait, et Pierce Brosnan est remarquable. Le film laissera les fans bourdonner ! »

-Steven Weintraub

« J’ai vu Black Adam. The Rock est fantastique en tant que Black Adam. Il a passé 10 ans à se préparer pour ce rôle et détruit littéralement tout le monde sur son chemin, et j’ai adoré qu’il ne recule pas devant Black Adam. Je quitte le théâtre en voulant voir la suite tout de suite.

-Parcs Doriens

« C’était l’un de mes films les plus attendus de l’année et je n’ai pas été déçu. Les séquences d’action étaient incroyables, en particulier celles de la JSA. The Rock balaie en tant que Black Adam. La fin du film m’a laissé de grands espoirs pour l’avenir du DCEU. »

