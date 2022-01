Les premières que HBO Max a préparées pour l’Amérique latine en janvier 2022

in

HBO Max aura un début d’année très « chargé ». La plate-forme est conçue pour les adeptes de différentes franchises importantes, telles que le DC Univers étendu. En ce sens, 2022 commence par de nombreuses premières hétérogènes parmi les nouveaux contenus qui visent à séduire des publics diversifiés et à maintenir l’intérêt de toute la famille pour le service.

Quelques temps forts dans le catalogue des séries et spéciaux ? Faits saillants du programme Harry Potter : Retour à Poudlard où le casting de la saga du magicien le plus célèbre de l’histoire du cinéma, mais aussi de la littérature, se réunit après deux décennies de la première du premier film d’une saga inoubliable pour adultes et enfants. Émotion à l’état pur !

Les premières de HBO Max pour l’Amérique latine pour le début de 2022

Une série tant attendue par le fandom ? Oui, Pacificateur, le spin off de l’entrée dans le DC Univers étendu Réalisé par James Gunn : La brigade suicide. Dans ce cas, John Cena revient comme l’anti-héros le plus fou de l’histoire de la marque. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir la paix dans le monde. Même l’inattendu ou le plus ridicule. Rien n’est de trop pour ce personnage !

!La frange! Une série culte revient à la télévision pour surprendre. Un groupe de travail utilise des méthodes scientifiques alternatives pour aider le FBI à enquêter sur des cas inexpliqués, souvent horribles, qui sont souvent liés à un mystérieux univers parallèle traversé par certains personnages. Un peu de Fichiers X Oui La dimension inconnue dans un combo incontournable.

Quant aux films, il se démarque Space Jam : nouvelles légendes, avec LeBron James et les personnages animés de Warner Bros. dirigé par Bugs Bunny. Dans ce cas, un personnage virtuel kidnappe le fils de la légende du basket et l’oblige à participer à un match de basket entre une équipe composée des Looney Tunes et de la star de la NBA contre une série de personnages terrifiants : la Goon Squad. Plaisir garanti !

+ Séries et spéciaux

-Harry Potter : Retour à Poudlard. 1er janvier.

-La femme de ménage. 5 janvier.

-Les pierres précieuses. Saison 2. 9 janvier.

-Euphorie. Saison 2. 10 janvier.

-Appelle moi Kat. Saison 2. 11 janvier.

-Naomi. Saison 1. 12 janvier.

-Pacificateur. Saison 1. 13 janvier.

-Superman et Lois. Saison 2. 13 janvier.

– Quelqu’un quelque part. Saison 1. 17 janvier.

-La frange. 20 janvier.

-Faux perdu. 21 janvier.

-L’age d’Or. 25 janvier.

-Légendaire. Saison 2. 31 janvier.

-Éhonté. 31 janvier.

-Lun. 31 janvier.

+ Films

-Space Jam : Nouvelles légendes. 18 janvier.

-Les retombées. 27 janvier.

-Réminiscence. 27 janvier.

