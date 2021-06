Les premières photos d’Indiana Jones 5 taquinent le rappel de la dernière croisade

Après des années de va-et-vient, Indiana Jones 5 est vraiment en train de se produire, avec plusieurs photos de tournage récemment révélées le confirmant une fois pour toutes. Bien que les images ne montrent pas grand-chose, elles révèlent que l’archéologue intrépide préféré de tous utilisera des ensembles pratiques alors que ses aventures l’emmèneront dans un ancien château en ruine.

Indiana Jones 5 Set de photos révèlent de nouveaux emplacements | Screen Ranthttps://t.co/avYCIDK3DApic.twitter.com/KCOX2nuz85 – [email protected](@waru1322) 31 mai 2021

Bien que les images soient loin d’être les plus excitantes, elles fourniront au moins un peu d’excitation à ceux qui attendaient qu’Indiana Jones 5 se lance enfin après tant de temps coincé dans l’enfer du développement. Espérons que ces images en grande partie sans incident des coulisses seront suffisantes pour les dépanner pour le moment …

L’inclusion d’un château et les informations selon lesquelles la suite sera tournée au château de Bamburgh sur la côte de Northumberland au Royaume-Uni plus tard ce mois-ci, font même spéculer que les images du tournage pourraient confirmer que Indiana Jones 5 utilisera une scène d’ouverture prévue que Steven Spielberg avait autrefois en tête pour Indiana Jones & the Last Crusade. La séquence aurait vu Indy affronter un fantôme écossais nommé Baron Seamus Seagrove III alors qu’il était en vacances en Écosse, avec ces images de château et ces calendriers de production amenant beaucoup à se demander si la poussière a été soufflée de cette ouverture inutilisée pour une utilisation dans Indiana Jones 5.

Bien que peu de choses aient encore été révélées sur l’intrigue de Indiana Jones 5, réalisateur James Mangold (Logan) a depuis taquiné que le film pourrait se dérouler dans un décor des années 1960 en disant: « Les Velvet Underground sont géniaux. C’est tout. C’est mon tweet. (Remarque – je vis mentalement dans les années 60 à New York en ce moment parce que c’est là que tous les les films sur lesquels je travaille ont lieu.) » Bien que ce soit loin d’être une confirmation, la chronologie suit certainement Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal de 2008 qui ont laissé tomber Indy en 1957 et l’ont vu s’attaquer à toutes sortes de méchants afin de déterrer le mystère derrière les crânes de cristal légendaires.

Plusieurs détails potentiels récemment divulgués en ligne prétendent que la franchise bien-aimée sera envoyée dans l’espace, alors qu’Indy s’implique dans la course à l’espace. Bien qu’il ne semble pas qu’Indy lui-même s’envolera dans les étoiles, il semble qu’Indiana Jones 5 réunira l’aventurier avec ses anciens ennemis les nazis grâce à leur implication dans la compétition du 20e siècle entre les deux adversaires de la guerre froide, l’Union soviétique. et les États-Unis alors qu’ils se battaient pour être les premiers à atteindre l’espace.

Annibal La star Mads Mikkelsen, qui a récemment été révélée avoir rejoint le projet en tant que méchant, jouerait le rôle d’un « scientifique nazi recruté par la NASA par le gouvernement des États-Unis pour travailler sur l’initiative d’alunissage de l’agence spatiale ». Bien que cela reste une rumeur pour le moment, Mikkelsen est fait sur mesure pour un tel rôle, ce qui rend l’idée très plausible et très excitante, en effet.

Indiana Jones 5 devrait sortir en salles le 29 juillet 2022 et verra à nouveau Harrison Ford reprendre le rôle emblématique, avec Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook et Shaunette Renée Wilson constituant le casting de soutien. Ces images ont d’abord été partagées sur Reddit.

Sujets : Indiana Jones 5, Indiana Jones