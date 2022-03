Les premières photos de Paul Rudd sur le tournage d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania

in

MERVEILLE

Le tournage du film Marvel se déroule à Los Angeles. Découvrez à quoi ressemble son avance pour le prochain épisode de la trilogie avec Evangeline Lilly.

©IMDBPaul Rudd et Evangeline Lilly jouent dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Après une année remplie de premières réussies, le Univers cinématographique Marvel promet de revenir avec des méga productions. Il ne reste que quelques mois Doctor Strange dans le multivers de la folie sortir en salles, mais entre-temps quelques films commencent à prendre forme. On parle de suites qui arriveront très bientôt comme Thor ou gardiens de la Galaxie. Mais… qu’en est-il L’homme fourmi?

Protagonisée par Paul Rudd, le premier film solo de ce super-héros mettait en scène Scott Lang, un voleur qui, grâce à un costume, parvient à rétrécir et à gagner en force. Il n’est pas seul : il est aidé par son mentor le Dr Hank Pym, joué par michel douglasqui l’accompagne avec Hope van Dyne, rôle en charge de Évangéline Lily. C’est ainsi qu’il s’est impliqué dans les Avengers, sa suite tant attendue est arrivée et maintenant il se prépare à revenir avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

sera pour 2023 que le nouvel opus de cette trilogie arrivera, qui sera développé sous la direction de Peyton Roseau. Et le tournage a déjà commencé ! Rappelons que les fans de la franchise de super-héros attendent beaucoup de ce retour après son incroyable participation à la défaite de Thanos en Avengers : Fin de partie. En fait, c’est grâce à leur connaissance du royaume quantique qu’ils ont pu faire avancer l’idée du voyage dans le temps.

Désormais, il s’apprête à reprendre son enquête avec le personnage d’Evangeline Lilly en co-star et continuer à décrypter les arcanes de ce concept très prometteur. Les premières images sur le plateau, révélées par le Daily Mail, excitent déjà les fans de Marvel. Dans le film, ils collaboreront également avec leurs performances Michael Douglas, Jonathan Majors, Kathryn Newton et Michelle Pfeifferqui a commencé à travailler en juillet 2021.

Le tournage se déroule actuellement à Les anges, un endroit où – malgré le fait qu’ils essaient de tout protéger sous la confidentialité à laquelle ils sont habitués – ils ont aussi le temps de rencontrer des fans. Paul Rudd était très amical avec chacun d’eux, montrant qu’il se sent à nouveau à l’aise avec la franchise qui continue de dynamiser sa carrière avec d’importants projets cinématographiques.

