Les premières photos de l’ensemble Donjons et dragons apportent des épées, des bannières et un château

C’est une vieille époque occupée dans le nord de l’Angleterre pour les cinéphiles. Avec Mission impossible 7 tournage la semaine dernière, Indy 5 le début du tournage au cours du week-end et maintenant les premières photos de Dungeons & Dragons sont arrivées en ligne, donnant aux fans un très petit aperçu de la production en plein essor – des coups d’épée en plus. Le film est actuellement en tournage au château d’Alnwick, dans le nord-est de l’Angleterre, et sera là pour les prochains jours, tandis que Harrison Ford et le Indy 5 le train en marche est juste en bas de la route, ce qui en fait une excellente occasion pour les habitants de la région de sortir leurs lentilles télescopiques et d’essayer de se procurer un petit souvenir.

Bien que les images ne montrent aucun des personnages principaux ni ne donnent de détails majeurs sur l’intrigue, elles étaient suffisantes pour donner un petit avant-goût du type de sensation que le film recherche. Avec des bannières ornant l’ancienne structure et une autre image montrant un homme chauve tatoué et blindé vêtu de noir se livrant à un jeu d’épée, il y en a assez pour commencer ce qui sera sûrement une longue route de battage médiatique jusqu’à ce que le film arrive dans les salles dans 19 mois. Cela semble si loin, n’est-ce pas?

On se demande quels symboles figurent sur ces bannières. Le symbole sacré de l’amaunateur ? pic.twitter.com/IM3r4FawRL – Wiki des Royaumes Oubliés (@FRWiki) 7 juin 2021

Le film étant déjà confirmé comme se déroulant dans les royaumes oubliés, l’attente basée sur les nouvelles images est que le château d’Alnwick deviendra Neverwinter, une ville bien connue des royaumes oubliés. Le château d’Alnwick n’est pas étranger aux fantasmes de blockbusters, ayant été utilisé comme lieu dans Transformers : Le dernier chevalier et les deux premiers Harry Potter films, ainsi qu’une place de choix dans le film de Kevin Costner Robin des Bois : Prince des voleurs et séries télévisées Downton Abbey. Voici quelques-unes des images qui ont fait leur chemin sur le net.

Et tatoué sur la tête de ce type. Eh bien, il ne peut pas être un sorcier rouge, au moins. pic.twitter.com/T4igvrUxKh – Wiki des Royaumes Oubliés (@FRWiki) 7 juin 2021

Je pense que je suis tombé par hasard sur un plateau de tournage au château d’Alnwick (ces piliers étaient en plastique et en contreplaqué) pic.twitter.com/m28k7ntebD – Paul Eatock (@peaock) 3 juin 2021

Basé sur le jeu de rôle de table toujours populaire, et non comme certains l’espèrent de la série de dessins animés des années 80, Donjons & Dragons sera la deuxième fois que la franchise sera réalisée sous forme de film d’action en direct. Il y a plus de deux décennies en 2000, une distribution comprenant Thora Birch et Jeremy Irons a joué dans la première tentative de porter la franchise sur grand écran, et il est juste de dire que l’histoire ne la traite pas très bien. Le film a explosé à sa sortie et a coûté environ 12 millions de dollars de moins au box-office que son budget annoncé de 45 millions de dollars. Malgré cela, deux suites directes sur DVD ont suivi en 2005 et 2012, mais moins on en parle, mieux c’est.

Cette fois-ci, nous avons un casting composé de Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith et Hugh Grant. Les détails de l’intrigue du film ont été aussi rares que les dents de dragon, donc une grande partie de ce qui est connu est basée sur des commentaires et des suppositions très rares. Alors que ce D&D se déroule certainement dans les Royaumes Oubliés, qu’il s’agisse du jeu lui-même – qui voit les joueurs combiner leurs efforts pour raconter une histoire fantastique dans l’un des nombreux décors disponibles – ou si le script sera une histoire construite autour des 45 ans de mythe et la légende selon laquelle le jeu s’est développé car sa tradition reste à voir. Une chose est sûre, c’est que si ce film ne réussit pas, il s’avérera être une erreur encore plus coûteuse que son prédécesseur.

Cette nouvelle approche Donjons & Dragons est prévu pour le 3 mars 2023, vous voudrez peut-être saisir vos dés et faire une partie ou plusieurs pendant que vous attendez.

Sujets : Donjons & Dragons