Les premières photos de Hawkeye révèlent Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop dans la série Disney + de Marvel

C’est officiel, Bourdon La star Hailee Steinfeld rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Kate Biship dans la prochaine série Disney +, Oeil de faucon. Plusieurs images ont maintenant été diffusées sur Internet montrant Steinfeld filmant aux côtés de la star de retour Jeremy Renner, le couple ayant l’air généralement dramatique alors qu’ils traversent ce qui ressemble à une gare. Steinfeld est également montré vêtu du violet traditionnel de Kate Bishop et est même montré brandissant un arc élégant. Vous pouvez consulter les images ici.

Mais ce n’est pas tout, le duo de super-héros est rejoint par un troisième compagnon, Lucky the Pizza Dog. Personnage bien-aimé des bandes dessinées, Lucky a été présenté pour la première fois lorsque Clint Barton le sauve et le nomme Lucky. La raison pour laquelle le chien adorable est également connu sous le nom de Pizza Dog est à cause d’un problème entièrement consacré au point de vue de Lucky qui révèle qu’il se fait appeler Pizza Dog en raison de son amour pour une tranche de New York. En espérant que cet épisode sera réalisé dans le prochain Oeil de faucon séries.

Hailee Steinfeld Pendant ce temps, des rumeurs circulent sur le rôle de Kate Bishop depuis un certain temps, l’actrice ayant joué timidement sur son implication dans la série pendant un certain temps. « [T]Ce n’est pas forcément quelque chose qui se passe. Nous allons attendre de découvrir, je suppose « , a déclaré l’actrice en réponse aux rumeurs. Il a même été signalé à un moment donné que Steinfeld avait abandonné la série, mais avec ces images de plateau confirmant qu’elle le ferait en effet prendre le Oeil de faucon manteau, un accord a été clairement respecté et Steinfeld sera le plus récent Vengeur.

Le personnage qu’elle joue dans le Oeil de faucon La série, Kate Bishop, a été créée pour les bandes dessinées Marvel par Allan Heinberg et l’artiste Jim Cheung, avec Bishop faisant sa première apparition dans le premier numéro de Jeunes Avengers en 2005. Tout comme Barton, elle est une archer et une artiste martiale hautement qualifiée, et a depuis combattu aux côtés de Les Vengeurs aux côtés de Cassie Lang, la fille de L’homme fourmi, les deux personnages endossant les rôles de super-héros de leurs prédécesseurs. Il a été annoncé plus tôt cette semaine que Florence Pugh reviendrait en tant que Yelena Belova aux côtés de Kate Bishop.

Steinfeld sera un ajout bienvenu à l’émission Disney +, l’actrice ayant prouvé son talent pour l’action et le drame dans des domaines comme le Transformateur retombées, Bourdon, la comédie dramatique sur le passage à l’âge adulte Le bord de dix-sept, la série comique-dramatique historique Dickinson, et l’ouest Le vrai courage. Elle s’est même déjà intéressée au genre des films de bandes dessinées, offrant la voix de Gwen Stacy dans l’entreprise d’animation primée aux Oscars en 2018. Spider-Man: dans le Spider-Verse.

Renner, qui reprendra le rôle de Clint Barton pour la série, a confirmé le tournage plus tôt cette semaine avec un cliché de sa chaise étiquetée Clint Barton sur le plateau, sous-titrant l’image avec, « Mme Bishop … nous avons besoin de vous! »

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la direction de cette dernière série originale Disney +, l’ajout de Steinfeld en tant que Kate Bishop confirme apparemment qu’au moins une partie de la série se concentrera sur la relation entre Bishop et sa relation avec Clint Barton de Renner, avec le Avengers prendre Bishop sous son aile pour transmettre l’héritage de Hawkeye. Oeil de faucon devrait être publié à la fin de 2021 ou au début de 2022 dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Utilisateur de Twitter XRealm Matthews.

