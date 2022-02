Les premières les plus remarquables de Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney +, StarzPlay et Acorn TV

Les plateformes de streaming se font toujours concurrence pour avoir le meilleur contenu dans leurs catalogues. Et les utilisateurs ne veulent pas être laissés pour compte de l’actualité. C’est pourquoi à partir de 21 au 27 février Les séries et les films les plus captivants viendront à Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, StarzPlay et Acorn TV. Avec des méga productions comme vikings et avec la fermeture de fictions acclamées telles que euphorieCe sera une grosse semaine. Consultez la liste complète !

+ Sorties Netflix dans la semaine

– Vikings : Walhalla | Série

Date de sortie: 25 février

Parcelle: Dans cette suite de « Vikings », 100 ans plus tard, une nouvelle génération de héros légendaires se lève pour forger leur destin et changer l’histoire.

– À bout de souffle | Film

Date de sortie: 25 février

Parcelle: Après n’avoir reculé devant rien pour dissimuler un accident, la vie d’un flic corrompu échappe à tout contrôle lorsqu’il reçoit des menaces d’un mystérieux témoin.

– Spider-Man : Un nouvel univers | Film

Date de sortie: 27 février

Parcelle: Après qu’une araignée radioactive ait mordu Miles Morales, un groupe d’enfants arrive à Brooklyn d’une autre dimension pour lui apprendre à devenir Spider-Man.

+ Prime Video premières dans la semaine

– Le Bon Docteur (Saison 5) | Série

Date de sortie: 25 février

Parcelle: Dans cette nouvelle saison, le Dr Shaun Murphy, chirurgien autiste et atteint du syndrome de l’homme sage, est de retour à l’hôpital San Jose St. Bonaventure après un séjour au Guatemala. Avec son retour, lui et le personnel seront confrontés à des changements radicaux à l’hôpital qui mettront en péril non seulement l’intégrité des médecins, mais aussi sa relation avec Lea.

– 3h34 Tremblement de terre au Chili | Film

Date de sortie: 25 février

Parcelle: Il montre l’histoire de trois familles qui ont vécu le tremblement de terre à Dichato, une ville côtière du sud du Chili. Le premier est basé sur une femme qui voyage désespérément de Dichato à la recherche de ses enfants. Fernando Gómez et Roberto Farías sont les protagonistes de la deuxième intrigue, dans laquelle un détenu s’évade de la prison de Chillán pour voir sa fille. Et la troisième histoire, avec Loreto Aravena et Eduardo Paxeco, raconte l’histoire d’un groupe de jeunes en vacances à Dichato.

+ HBO Max premières cette semaine

– Bilardo : Le médecin du football | série documentaire

Date de sortie: 24 février

Parcelle: La vie de Carlos Bilardo, l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du football, racontée par des amis, des témoins, des rivaux et des ennemis. De pleurer à rire, il n’y a qu’un pas. Nous ne le disons pas; dit le Docteur. Préparez-vous pour les larmes, les rires et l’excitation.

– Euphoria (Épisode final, saison 2) | Série

Date de sortie: 27 février

Parcelle: Un groupe d’adolescents vit les hauts et les bas de l’amour et de l’amitié dans un monde de médias sociaux, de sexe, de drogue et de violence.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Talents cachés | Film

Date de sortie: 25 février

Parcelle: L’incroyable histoire vraie de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, brillantes femmes afro-américaines qui ont travaillé à la NASA, qui ont été les cerveaux derrière l’une des plus grandes opérations de l’histoire : le lancement de l’astronaute John Glenn en orbite. Ces femmes ont traversé toutes les frontières de genre, de race et de carrière avec leur éclat et leur désir de rêver grand, au-delà de tout ce que la race humaine avait accompli auparavant, et cela les a fermement placées dans l’histoire en tant que véritables héroïnes américaines.

– La famille fière : plus grande et meilleure | Série

Date de sortie: 23 février

Parcelle: Viennent les aventures et les malheurs de Penny Proud, une adolescente de 14 ans, et de sa famille, alors qu’ils traversent la vie moderne. Les années 2020 offrent une nouvelle carrière à sa maman, de grands rêves à son papa et de nouveaux défis à Penny. Parmi eux, on retrouvera une voisine peu sociable qui pense avoir beaucoup à lui apprendre et le harcèlement de personnalités sur les réseaux sociaux qui cherchent à faire de l’ombre à ses hormones adolescentes.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Mlle 89 | Série

Date de sortie: 27 février

Parcelle: Thriller dramatique de la visionnaire Lucía Puenzo, situé dans le glamour du Mexique des années 1980. L’histoire suit Concepción, la matriarche du concours de beauté le plus important du pays, qui, avec une équipe de maquilleurs experts, de formateurs et même de chirurgiens, accueille les 32 finalistes à son domaine, La Encantada. Là, les candidates connaîtront un entraînement intensif de 3 mois jusqu’à ce qu’elles atteignent le concours Miss Mexique.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Mme Wilson | Série

Date de sortie: 24 février

Parcelle: En 1963, Alison Wilson retrouve son mari Alexander, un ancien membre des services secrets, mort dans leur maison. Peu de temps après, une femme se présente en prétendant être la « vraie épouse » d’Alec. Confuse, Alison essaie de comprendre qui était vraiment son mari. Mais elle découvre que de leur romance en temps de guerre à un séjour mystérieux en Inde, Alec a emporté plusieurs secrets dans la tombe, et ce qu’Alice découvre pourrait briser sa vie parfaite. Cette série est basée sur l’histoire vraie de la propre grand-mère de Ruth Wilson.

