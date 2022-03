Les premières les plus remarquables de la semaine sur Netflix, Prime Video, HBO Max, Star +, Disney +, StarzPlay et AcornTV

Avril est sur le point de commencer et avec lui, du contenu complètement renouvelé arrivera sur les plateformes de streaming. Depuis le 28 mars au 3 avrilles catalogues intégreront des titres classiques tels que Karate Kid et déchirer, foutre une branléepassant par des nouvelles plus que prévu au niveau de Chevalier de la lune ou Primate. Passez en revue ici tout ce qui arrive Netflix, Première vidéo, hbo max, Étoile+, Disney+, StarzPlay et Télé de gland.

+ Premières sur Netflix de la semaine

– Grêle | Film

Date de sortie: 30 mars

Parcelle: Après avoir été critiqué pour avoir échoué à ses prévisions, un météorologue se réfugie dans la maison de sa fille et commence un voyage de découverte de soi.

– Karaté Kid 4 : La Nouvelle Aventure | Film

Date de sortie: 31 mars

Parcelle: Le maître de karaté Miyagi a un nouveau quartier à Boston : un adolescent orphelin fatigué d’être intimidé par l’Alpha Elite à l’école.

– Apollo 10 1/2 : Une enfance spatiale | Film

Date de sortie: 1 avril

Parcelle: Un homme partage sa vie d’enfant de 10 ans à Houston en 1969, tissant des histoires de nostalgie avec le récit fantastique d’un voyage sur la Lune.

+ Premières dans Prime Video de la semaine

– Primates | Série

Date de sortie: 1 avril

Parcelle: Il raconte l’histoire de William Days, le nom de scène de William Diaz, un acteur célèbre qui n’a jamais pensé à vieillir et tout ce que cela implique. Un jour, Diaz réalise soudain qu’il a 48 ans, qu’il est séparé et qu’il souffre de diabète de type 2, en plus de vivre avec son meilleur ami et futur mari.

+ Premières sur HBO Max de la semaine

– Julia | Série

Date de sortie: 31 mars

Parcelle: Julia s’inspire de la vie extraordinaire de Julia Child et de sa longue série télévisée, « The French Chef », qui a été la pionnière de l’émission de cuisine moderne. À travers la vie de Julia et sa joie de vivre, la série explore un moment charnière de l’histoire américaine : l’essor de la télévision publique en tant que nouvelle institution sociale, le féminisme et le mouvement des femmes, la nature des célébrités et l’évolution culturelle des États-Unis. À la base, la série est le portrait d’un mariage amoureux avec une dynamique de pouvoir changeante.

– Coup de lune | Film

Date de sortie: 31 mars

Parcelle: Moonshot suit Walt (Cole Sprouse) et Sophie (Lana Condor) alors qu’ils unissent leurs forces pour retrouver leurs proches. Les deux se lancent dans un voyage fougueux qui finit par les faire dérailler de manière sauvage et inattendue. Une comédie romantique revisitée par le réalisateur Christopher Winterbauer.

+ Premières dans Star+ de la semaine

– White Collar (Saisons 1 à 6) | Série

Date de sortie: 30 mars

Parcelle: Un criminel en col blanc s’engage à aider le FBI à attraper d’autres criminels en col blanc en utilisant son expérience de voleur d’art et d’objets de valeur, de faussaire et d’escroc.

+ Premières sur Disney+ de la semaine

– Chevalier de la Lune | Série

Date de sortie: 30 mars

Parcelle: Suivez Steven Grant, un employé d’une boutique de cadeaux qui souffre de problèmes de mémoire qui l’effacent ou lui rappellent des flashbacks d’une autre vie. Steven découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors qu’ils affrontent leurs ennemis, Steven/Marc doivent naviguer dans leurs identités complexes alors qu’ils plongent dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte.

+ Premières dans StarzPlay de la semaine

– Coup de pied | Film

Date de sortie: le premier avril

Parcelle: Dave Lizewski, un étudiant passé inaperçu de tous, fan de BD, où il a un jour l’idée de devenir un super-héros, même s’il n’a pas de super pouvoirs.

– Le Jeu | Film

Date de sortie: le premier avril

Parcelle: Nicholas Van Orton ( Michael Douglas ) est un riche investisseur de New York, Van Orton est connu pour être arrogant, égoïste et sans scrupules, tant par ses amis que par sa propre famille.

+ Premières télévisées Acorn de la semaine

– Le Bon Karma (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 31 mars

Parcelle: La quatrième saison de ce drame médical inspirant se déroulant en Inde revient avec une Ruby Walker découragée face au départ inattendu de, mais choquée par une nouvelle nouvelle : le diagnostic de cancer de son père. Deux nouveaux médecins rejoignent l’équipe de Good Karma, tandis que les discussions sur un possible mariage mettent en péril la relation de Greg et Lydia.

