Les premières les plus remarquables de la semaine sur Netflix, Prime Video, HBO Max, Star +, Disney +, StarzPlay et Acorn TV

Une nouvelle semaine est sur le point de commencer et avec elle des sorties plus que prometteuses arriveront sur les plateformes de streaming. Du 7 au 13 marstitres pertinents comme Le projet Adam, porno et crème glacée et Comment j’ai rencontré ton père Ils deviendront protagonistes. Retrouvez la liste des premières incontournables de Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV.

+ Premières de la semaine sur Netflix

– Le Projet Adam | Film

Date de sortie: 11 mars

Parcelle: Après un atterrissage forcé en 2022, un pilote de chasse voyageant dans le temps fait équipe avec lui-même à l’âge de 12 ans pour sauver l’avenir.

– Formule 1 : Conduire pour survivre (Saison 4) | Série

Date de sortie: 11 mars

Parcelle: Vingt pilotes, des vétérans et des recrues, ont mis le pied au plancher dans une autre saison de F1 pleine de drame et d’adrénaline.

– La vie après la mort, avec Tyler Henry | Série

Date de sortie: 11 mars

Parcelle: Dans cette émission de télé-réalité intime, le médium clairvoyant Tyler Henry parle à l’au-delà pour apporter lumière et paix à notre monde et à son propre passé familial.

+ Premières de la semaine sur Prime Video

– Porno et crème glacée | Série

Date de sortie: 11 mars

Parcelle: Bonne musique, acteurs et comédie. Cette série argentine raconte l’histoire de Pablo (Martin Piroyansky) et Ramón (Nachito Saralegui), deux trentenaires perdants qui, avec Ceci (Sofia Morandi), une jeune escroc, prétendent avoir un groupe de rock. Le mensonge deviendra incontrôlable jusqu’à ce qu’il devienne réalité, mais les obstacles en cours de route mettront en péril votre projet.

– Télécharger (Saison 2) | Série

Date de sortie: 11 mars

Parcelle: La deuxième saison de cette série comique de science-fiction reviendra ce mois-ci. Dans les nouveaux épisodes, Nathan fait face à un carrefour : sa petite amie Ingrid arrive à l’improviste à Lakeview avec l’intention de renforcer leur relation, malgré le fait qu’il n’a plus de sentiments pour elle. Pendant ce temps, Nora est impliquée dans le groupe rebelle anti-tech « The Ludds ». Cette saison introduira de nouveaux concepts de technologie, mais toujours avec la touche de comédie qui caractérise la série.

– Farine, le lieutenant contre l’annulateur | Série

Date de sortie: 10 mars

Parcelle: Cette nouvelle série est un spin-off inspiré du sketch le plus viral de Backdoor : Lieutenant Harina. La série de huit épisodes raconte les mésaventures du lieutenant Harina avec son partenaire, l’officier Ramírez. Les deux doivent attraper un tueur en série connu sous le nom de The Canceller, et dont le but est de mettre fin à la vie des influenceurs des médias sociaux avec un cachet très personnel.

+ Premières de la semaine sur HBO Max

-Ruxx | Série

Date de sortie: 8 mars

Parcelle: Drame moderne sur les relations et la jeune génération en Roumanie, vivant dans un pays pris entre le passé et l’avenir. La série suit l’agitation du personnage principal, Rux, alors qu’il tente d’équilibrer sa carrière exigeante avec les autres priorités de sa vie : soutenir financièrement sa famille et avoir une relation à distance.

– Théodosie | Série

Date de sortie: 10 mars

Parcelle: Série originale d’action-aventure basée sur le best-seller de Robin L. LaFevers. Se déroulant en 1906, la série suit Theodosia, jouée par Eloise Little, alors qu’elle, son meilleur frère et leurs amis combattent une société secrète.

+ Premières de la semaine dans Star +

– Comment j’ai rencontré ton père | Série

Date de sortie: 9 mars

Parcelle: Dans un futur proche, Sophie (Hilary Duff) raconte à son fils comment elle a rencontré son père : une histoire qui nous catapulte en 2021, où Sophie et son groupe d’amis soudés tentent de découvrir qui ils sont. sont. , ce qu »ils attendent de la vie et comment tomber amoureux à l »ère des applications de rencontres et des options illimitées.

– Les protecteurs | Série

Date de sortie: 9 mars

Parcelle: La nouvelle série met en vedette Adrián Suar, Andrés Parra et Gustavo Bermúdez et suit trois représentants de footballeurs très différents qui doivent faire équipe pour sauver leurs entreprises respectives. C’est ainsi qu’est née « Los Protectores SA », une agence qui s’occupe des intérêts économiques de ses joueurs de football et, en plus, spécialisée pour les éloigner des tentations et les sortir des problèmes les plus inattendus.

– Outlander (Saison 6) | Série

Date de sortie: 9 mars

Parcelle: Dans la sixième saison de « Outlander », Claire et Jamie continuent de se battre dans l’Amérique de l’ère coloniale pour maintenir la paix et prospérer dans une société qui marche inexorablement vers la révolution, comme Claire le sait trop bien. La saison six explore ce qui se passe lorsqu’il y a discorde et division entre les habitants de la maison que l’on a créée : quand on devient un étranger, un étranger, pour ainsi dire, marginalisé et rejeté dans sa propre maison.

+ Premières de la semaine sur Disney+

– Réseau | Film

Date de sortie: 11 mars

Parcelle: Il présente Mei Lee, une adolescente de 13 ans déchirée entre le fait de rester la fille obéissante de sa mère et le chaos qui accompagne l’adolescence. Ming, sa mère surprotectrice et un peu autoritaire, n’est jamais loin d’elle, une réalité « malheureuse » pour l’adolescente. Et comme si les changements dans ses intérêts, ses relations et son corps ne suffisaient pas, chaque fois qu’il devient trop excité (ce qu’il est presque toujours), il se transforme en panda roux géant !

– Impact avec Gal Gadot | Série

Date de sortie: 11 mars

Parcelle: Une courte série documentaire de six épisodes qui raconte les histoires puissantes de six femmes qui ont un impact extraordinaire dans leurs communautés à travers le monde. Bien qu’ils vivent dans des endroits marqués par la violence, la pauvreté, les traumatismes, la discrimination, l’oppression et les catastrophes naturelles, ils osent rêver, dire ce qu’ils pensent et diriger. Les femmes présentées dans chaque court métrage viennent d’horizons très différents – Brésil, Porto Rico, Michigan, Californie, Louisiane et Tennessee – mais elles sont toutes liées par leur détermination inébranlable et leur engagement à améliorer la vie de ceux qui les entourent.

+ Premières de la semaine sur StarzPlay

– Miss 89 (Nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 13 mars

Parcelle: Thriller dramatique, situé dans le glamour du Mexique des années 1980. L’histoire suit Concepción, la matriarche du concours de beauté le plus important du pays, qui, avec une équipe de maquilleurs experts, de formateurs et même de chirurgiens, accueille les 32 finalistes dans son ferme, La Encantada. Là, les candidates connaîtront un entraînement intensif de 3 mois jusqu’à ce qu’elles atteignent le concours Miss Mexique.

– Shining Vale (Nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 13 mars

Parcelle: Pat, l’ancienne « fille sauvage » qui est devenue célèbre en écrivant un roman sur l’autonomisation des femmes (alias Lady Porn) tout en faisant face à un problème de drogue et d’alcool, est maintenant en cure de désintoxication et sobre, mais totalement insatisfaite, 17 ans plus tard. . Elle n’a toujours pas réussi à écrire son deuxième roman, elle ne se souvient pas de la dernière fois qu’elle a eu des relations sexuelles avec son mari et leurs enfants adolescents, Ganyor et Jake ne veulent rien avoir à faire avec elle.

+ Premières de la semaine sur Acorn TV

– Under The Vines (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 10 mars

Parcelle: Un couple de citadins hérite d’un vignoble néo-zélandais sans succès. Même s’ils n’ont jamais connu une dure journée de travail de leur vie, ils doivent trouver un moyen de transformer Oakley Vineyard en une entreprise florissante afin de pouvoir le vendre et foutre le camp de là. Cependant, lorsqu’ils commenceront à s’impliquer dans le projet, ils découvriront qu’il n’est jamais trop tard pour grandir.

