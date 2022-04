Les premières les plus remarquables de la semaine sur Netflix, Prime Video, HBO Max, Star +, Disney +, StarzPlay et Acorn TV

Avril est là ! Un mois renouvelé implique de nouveaux ajouts aux catalogues des plateformes de streaming les plus populaires. En ce sens, de 4 au 10 avril des séries tant attendues comme la saison 5 de Élitedes classiques comme la collection de James Bond et les lauréats des Oscars 2022 en tant que Les yeux de Tammy Faye. Passez en revue la liste avec ce qui arrivera Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV la semaine prochaine.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Élite (Saison 5) | Série

Date de sortie: 8 avril

Parcelle: À Las Encinas, un nouveau semestre apporte une nouvelle victime, un nouvel auteur et un nouveau mystère ; tandis que les étudiants se noient dans les secrets.

– Seigneurs du Métal | Film

Date de sortie: 8 avril

Parcelle: Pour les adolescents inadaptés Hunter et Kevin, le chemin vers la gloire est clair : poursuivre le métal, gagner la bataille des groupes et être idolâtré.

– Entre la vie et la mort | Film

Date de sortie: 8 avril

Parcelle: Après avoir perdu l’amour de sa vie dans un accident tragique, une adolescente au cœur brisé commence à croire qu’il lui envoie des signes d’outre-tombe.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Laura Pausini : ravie de vous rencontrer | Film

Date de sortie: 7 avril

Parcelle: Le film est basé sur une question : et si Laura n’avait pas remporté le Sanremo Music Festival (un concours de chanson italienne) en 1993 ? La reine de la pop latine s’assoit pour la première fois devant une caméra de long métrage, pour un projet qui présente au public son amour du cinéma et la véritable âme de Pausini, à travers des moments inédits de sa vie privée et professionnelle. .

– Tous Les Vieux Couteaux | Film

Date de sortie: 8 avril

Parcelle: Lorsque la CIA découvre que l’un de ses agents a divulgué des informations qui ont coûté la vie à plus de 100 personnes, l’agent vétéran Henry Pelham est chargé d’éradiquer la taupe parmi ses anciens collègues. Son enquête l’emmène d’Autriche, d’Angleterre et de Californie, où il retrouve Celia Harrison, son ancienne collègue et amante. Le couple est obligé de brouiller les frontières entre profession et passion dans cette histoire fascinante d’espionnage mondial, d’ambiguïté morale et de trahison mortelle.

– Pas le temps de mourir + collection James Bond | Films

Date de sortie: 8 avril

Parcelle: Le dernier film de James Bond No Time To Die arrive au catalogue Prime Video avec la collection des 25 films de l’Agent 007, de son premier opus Dr. No de 1962 au plus récent.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Le pilote invisible | série documentaire

Date de sortie: Le 4 avril

Parcelle: La série raconte l’histoire de Gary Betzner, un mari et père charismatique et téméraire qui a sauté d’un pont de manière inattendue en 1977, malgré une vie de famille apparemment heureuse et une carrière lucrative de pilote. Sa communauté dans une petite ville de l’Arkansas cherche son corps en vain alors que sa famille et ses amis cherchent des réponses. Des années plus tard, une histoire mystérieuse émerge impliquant l’hypnose, des identités secrètes, une double vie de missions dangereuses et enfreignant la loi. Et ce n’est que le début.

– Ninis | Série

Date de sortie: 7 avril

Parcelle: 5 amis, pas si jeunes, pas si adultes vivant sous le même toit, qui n’étudient ni ne travaillent, mais essaient de trouver un sens à leur vie et de forger leur avenir, avec Jesús Zavala, Natalia Téllez, Oka Giner, Gonzalo Vega Jr. et Ruy Senderos.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Les yeux de Tammy Faye | Film

Date de sortie: 6 avril

Parcelle: Un regard intime sur l’ascension, la chute et la rédemption extraordinaires de la télévangéliste Tammy Faye Bakker, interprétée par Jessica Chastain, lauréate d’un Oscar. Au cours des années 1970 et 1980, Tammy Faye et son mari, Jim Bakker (Andrew Garfield), ont connu des débuts modestes pour créer le plus grand réseau de diffusion religieuse au monde et un parc à thème. Célèbre pour son message d’amour, d’acceptation et de prospérité, Tammy Faye est devenue une image inséparable pour ses cils indélébiles, son chant idiosyncrasique et son enthousiasme à accepter des personnes de tous horizons. Mais il ne fallut pas longtemps avant que des irrégularités financières, des intrigues rivales et des scandales ne fassent tomber l’empire qu’ils avaient si soigneusement construit.

– Un endroit tranquille (Partie II) | Film

Date de sortie: 8 avril

Parcelle: La famille Abbott, après avoir vécu des horreurs inimaginables chez elle, doit maintenant affronter les terreurs du monde extérieur et se battre pour sa survie dans un silence total. Forcés de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qu’ils chassent en suivant le son ne sont pas la seule menace qui se cache au-delà du chemin de sable.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Les Hardy Boys (Saisons 1 et 2) | Série

Date de sortie: 6 avril

Parcelle: Chaque ville a ses secrets. Lorsque les garçons Hardy, Frank (16 ans) et Joe (12 ans), arrivent à Bridgeport, ils entreprennent de découvrir la vérité derrière la récente tragédie qui a changé leur vie, et ce faisant, ils découvrent quelque chose de bien plus sinistre. Quelque chose qu’eux seuls peuvent arrêter.

– 100% Noix de Coco | Film

Date de sortie: 8 avril

Parcelle: Une jeune fille extravagante de 13 ans rêve de devenir une icône de la mode et lance anonymement son propre vlog de mode appelé Style Tiger. Alors que le vlog devient un énorme succès, Coco a la chance de poursuivre ses rêves à Paris.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Miss 89 (finale de la saison) | Série

Date de sortie: 10 avril

Parcelle: L’histoire suit Concepción, la matriarche du concours de beauté le plus important du pays, qui, avec une équipe de maquilleurs experts, de formateurs et même de chirurgiens, accueille les 32 finalistes dans son domaine, La Encantada. Là, les candidates connaîtront un entraînement intensif de 3 mois jusqu’à ce qu’elles atteignent le concours Miss Mexique.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Les rues | Série

Date de sortie: 7 avril

Parcelle: Harry Montebello (Brian Cox) est le chef de l’une des organisations criminelles les plus prospères et les plus respectées d’Australie. Harry fait l’annonce surprise qu’à sa retraite, ses trois fils doivent concourir pour décider qui le remplacera.

– Agatha Raisin (Saison 4) | Série

Date de sortie: 7 avril

Parcelle: Ashley Jensen (Ugly Betty) est de retour en tant que détective à la mode Agatha Raisin dans cette série policière comique basée sur les romans de MC Beaton. Dans la saison quatre, Agatha est engagée pour protéger une femme de ses fantômes de Christmases Past; En outre, Agatha devient l’une des principales suspectes du meurtre d’un invité dans un hôtel en bord de mer, enquête sur une mort inhabituelle lors d’un festival de confitures et tente d’effacer le nom de James (Jamie Glover) dans une affaire d’homicide très personnelle.

