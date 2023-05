Les premières incontournables de Prime Video en mai 2023

in

Première vidéo

Prime Video a tout prêt pour ajouter de grands titres à son catalogue en mai où il sera l’un des principaux acteurs de The Streaming War.

© Prime VidéoPremières

Première vidéo Ajoutez de nouveaux titres à son catalogue en mai, parmi lesquels vous pourrez trouver des productions originales et tout ce que vous recherchez sur cette plateforme en matière de divertissement. Dans ce cas, nous parlons de l’un des principaux concurrents de ce que nous aimons appeler The Streaming War et Première vidéo il a certainement ce qu’il faut pour satisfaire ses abonnés ce mois-ci.

+ Sorties Prime Video pour mai 2023

Jusqu’à la mère! Fête des Mères | le 5 mai

Lidia et Manuel, un couple nouvellement marié, réuniront leurs familles pour la deuxième fois pour célébrer la fête des mères, mais tout cela pourrait être en danger en raison d’un secret de famille. Les mamans vont devoir unir leurs forces pour survivre à cette journée et tout envoyer à la… maman.

Alice, chère | le 5 mai

Alice vit avec son petit ami Simon, qui la maintient dans un état de paralysie en raison des abus psychologiques constants dont elle souffre. Lors de vacances, elle est interpellée par ses amis, qui cherchent à lui ouvrir les yeux sur sa réalité.

Fermer | Le 10 mai

Enfermée dans le garde-manger par son ex-conjoint, une mère avec ses enfants doit trouver une échappatoire et les protéger d’un danger imminent.

AIR | 12 mai

Du réalisateur primé Ben Affleck, AIR révèle l’incroyable alliance entre la recrue de l’époque Michael Jordan et la récente division de basket-ball de Nike, qui a révolutionné le monde du sport et de la culture contemporaine avec la marque Air Jordan. Cette histoire émouvante suit le pari déterminant de la carrière d’une équipe non conventionnelle.

Ma belle-mère me déteste | 17 mai

Clara, une femme extrêmement propre et ordonnée, est sur le point de rencontrer sa belle-mère, Regina. Clara cherche à obtenir son approbation, mais en la rencontrant, elle se rend compte qu’il s’agit de deux pôles opposés et que cela pourrait la séparer de l’amour de sa vie.

La grande tempête | 26 mai

Jane et Paul doivent se battre pour leur vie en tant que seuls survivants après que leur avion s’est écrasé sur une montagne enneigée isolée. Ensemble, ils devront tout faire de leur côté pour se sauver de la nature sauvage.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?