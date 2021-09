Les premières images Hawkeye rappellent à Clint Barton les bandes dessinées classiques de Marvel

La nouvelle bande-annonce de Oeil de faucon a apparemment confirmé que la série Disney + traiterait de la perte auditive de Clint Barton. Montré dans les images portant une prothèse auditive, la perte auditive de Hawkeye est l’un des nombreux éléments tirés de la bande dessinée de Matt Fraction qui a commencé en 2012, avec la récente bande-annonce révélant que la prochaine série s’inspirera beaucoup du célèbre Marvel. bande dessinée.

Dans la série de 22 numéros de Fraction, Hawkeye perd son audition lors d’une bataille avec l’assassin du super-vilain, The Clown, le super-vilain poignardant le Vengeur dans les deux oreilles avec ses propres flèches. Le personnage a été sourd par intermittence dans plusieurs séries de bandes dessinées, mais Fraction a été le premier à en faire une partie intégrante de l’histoire.

On ne sait actuellement pas comment Barton perdra son audition dans la série, ou si ce sera aux mains de The Clown, mais certains fans de Marvel ont leurs théories…

Est-ce… une aide auditive ! ? Je pense toujours que Yelena sera celle qui rendra Clint sourd dans Hawkeye. #Oeil de fauconpic.twitter.com/qCeFsFAkfs – Jimmy Folino – BLM & #StopAsianHate (@MrNiceGuy513) 13 septembre 2021

La perte auditive de Clint Barton n’est pas le seul élément qui sera tiré de l’arc de bande dessinée de Fraction, avec l’ajout de Bourdon la star Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop, ainsi que la récente bande-annonce, confirmant qu’au moins une partie de la série se concentrera sur la relation entre Bishop et Clint Barton de Renner. Tout comme les bandes dessinées, l’ancien Avenger prendra Bishop, qui, comme Barton est un archer et un artiste martial hautement qualifié, sous son aile afin de transmettre l’héritage de Hawkeye.

Mais ce n’est pas tout, le nouveau duo de super-héros sera également rejoint par un troisième compagnon, Lucky the Pizza Dog. Personnage bien-aimé des bandes dessinées, le charmant toutou amateur de pizza a été présenté pour la première fois lorsque Clint Barton le sauve de la mafia des survêtements et le nomme Lucky.

Créé par Jonathan Igla pour Disney+, Oeil de faucon laissera tomber le public à New York après Blip et suivra Clint Barton, qui doit travailler avec la jeune Kate Bishop pour affronter les ennemis de son passé en tant que Ronin afin de retrouver sa famille à temps pour Noël.

Aux côtés de Renner et Steinfeld, Oeil de faucon devrait également jouer Vera Farmiga dans le rôle d’Eleanor Bishop, mère de Kate de Steinfeld, et Tony Dalton dans le rôle de Jack Duquesne AKA Swordsman, un mentor de Hawkeye qui a été à la fois un héros et un méchant dans les bandes dessinées. Veuve noire La star Florence Pugh est également à bord pour reprendre son rôle de Yelena Belova dans la série Disney +. Il est peu probable que la mafia des survêtements soit le seul nouveau méchant à gérer pour les deux Hawkeyes, car Fra Fee rejoint le MCU en tant que Kazi, mieux connu sous le nom de Kazimierz Kazimierczak AKA The Clown. La série présentera également Alaqua Cox en tant que Maya Lopez AKA Echo, un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne, et sera sans aucun doute d’une grande aide à Barton alors qu’il se réconcilie avec sa perte auditive. Écho est sur le point de devenir le sujet de sa propre série dérivée Disney +.

Oeil de faucon est prévu pour la première le 24 novembre 2021 et comprendra six épisodes, se terminant le 29 décembre. La série fera partie de la phase quatre du MCU. Le récent Oeil de faucon la bande-annonce est une gracieuseté de Marvel.

