Les premières images du tournage de ‘Halo’ sont filtrées

Les premières images de l’ensemble d’enregistrement du suivant ont été divulguées série live-action de ‘Halo’, dans lequel vous pouvez voir un aperçu de la Phacochère déjà Marines se préparer au combat.

Basé sur la série de jeux vidéo à succès, ‘Halo’ fera ses débuts tant attendus en Paramount + à un moment donné dans le 2022. Il était auparavant promu comme une série originale de Afficher l’heure, cependant, le spectacle ira directement sur la plate-forme de diffusion.

La prochaine série se concentrera sur la guerre du 26e siècle entre les Commandement spatial des Nations Unies et une race extraterrestre appelée Engagement.

Après avoir repris la production à la fin de 2020 après avoir été stoppé par la pandémie de coronavirus, de nouvelles images sont arrivées du plateau de tournage dans lequel vous pouvez voir la version live-action du véhicule connu sous le nom de Phacochère.

Dans une autre des images, certains marines semblent se préparer au combat, avec ce qui semble être le nouveau logo Commandement spatial des Nations Unies sur le dos de leurs uniformes.

Sans aucun doute, la série de ‘Halo’ C’est l’une des premières les plus attendues de la dernière décennie et nous ne pouvons qu’attendre que plus d’avancées et de détails sur la série commencent à arriver avant sa première en 2022.