Les premières images du nouveau film de Chris Evans et Ana de Armas

Le couple Knives Out revient avec une cassette romantique. Découvrez les photos divulguées sur le tournage de la prochaine production Apple TV +!

© GettyAna de Armas et Chris Evans, à nouveau ensemble.

La paire de Chris Evans et Anne d’armes C’est un succès garanti. C’est que lorsqu’ils ont été montrés ensemble à l’écran à l’occasion de Couteaux sortis, les téléspectateurs sont devenus fous et ont voulu voir beaucoup plus de deux des célébrités les plus reconnues de ces derniers temps. Et la formule se répétera : jouera dans un nouveau film romantique quiVous avez déjà vos abonnés en attente. Ici, nous vous montrons les premières images!

Le film s’intitulera fantôme et c’est une production originale de AppleTV+. Pour le moment, de nombreux détails sont inconnus, mais le peu qui s’est passé est déjà plus que prometteur. Et c’est qu’en premier lieu, le rôle principal serait occupé par Scarlett Johanssonla grande amie de Chris Evans qui a démontré sa chimie avec l’acteur lorsqu’elle a donné vie à Black Widow dans le Univers cinématographique Marvel.

Des problèmes dans son emploi du temps ont fait d’Ana de Armas une excellente deuxième option, qui n’est qu’à quelques jours de la première de eaux profondes et qui plus tard lancera Blond. Mais… que savons-nous de fantôme? Votre gestionnaire sera Dexter Fletcherà partir de Rocketmantandis que Rhett Reese et Paul Wernick Ils travaillent comme scénaristes. En ce sens, on suppose qu’en plus de la romance, le film est plein d’action et d’humour.

Par ailleurs, la participation de Adrien Brody dans le cadre du casting. Quant à l’intrigue, pour le moment, on n’en sait pas assez, même si ses premières images pourraient révéler une histoire avec beaucoup moins de scènes d’aventure qu’on ne l’imaginait. C’est que E! News vient de partager des images divulguées sur le plateau, qui se trouve actuellement à AtlantaGeorgia, et qui montre une relation incroyable entre les deux acteurs.

Et bien que ce tournage ne fasse que commencer, ce n’est pas la première rencontre du couple depuis Couteaux sortis. Ils jouent eux-mêmes dans le prochain thriller d’action de Netflixqui s’intitulera L’homme grisoù il participera également Ryan Gosling. Tous ont déjà terminé le tournage sous la direction de Anthony et Joe Russo, les cinéastes derrière une grande partie des films de Marvel Studios. C’est sans aucun doute un duo que tout le monde veut pour ses films.

