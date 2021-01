Les premières images du film Mortal Kombat révèlent des combats brutaux et des décès classés R

Après avoir attendu patiemment ce qui ressemble à l’éternité, nous avons enfin notre premier regard officiel sur le prochain Combat mortel redémarrage grâce à une poignée de nouvelles images. Les images nouvellement publiées nous donnent un bon aperçu de plusieurs des principaux acteurs, dont beaucoup devraient être familiers aux fans de la franchise, notamment Ludi Lin comme Liu Kang, Hiroyuki Sanada comme Scorpion, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Briggs, Josh Lawson comme Kano et Joe Taslim comme Bi-Han comme Sub-Zero.

Premier regard sur Mortal Kombat (Warner Bros), réalisé par Simon McQuoidhttps: //t.co/kakHp6WR67pic.twitter.com/bxZlxc3GSo – Nibel (@Nibellion) 15 janvier 2021

Acteur d’arts martiaux et Assassins Wu La star Lewis Tan jouera également dans le film. Bien que son rôle n’ait pas été divulgué auparavant, nous pouvons maintenant confirmer que Tan jouera Cole Young, un tout nouveau personnage qui devrait être introduit dans le monde de Combat mortel.

« Quand nous rencontrons Cole pour la première fois, il est dans une très mauvaise position », dit Tan. « Il n’a pas de chance. C’est une sorte de combattant de MMA échoué qui était un champion, qui croyait en lui-même, qui avait beaucoup d’espoir dans sa carrière. Et tout est tombé à l’eau. C’est un endroit très intéressant pour un héros pour commencer, et je pense que, tout au long du voyage de Mortal Kombat et Cole découvrant d’où il vient, vous êtes présenté à tous ces autres personnages et éléments emblématiques que tout le monde aime tant. «

Réalisé par Simon McQuoid dans son premier long métrage de réalisateur, et d’après un scénario de Greg Russo et Dave Callaham, Combat mortel sera bien sûr basé sur la très populaire série de jeux vidéo du même nom. Le film mettra en vedette une foule de personnages classiques, notamment Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion, Sonya Blade, Jax et Kano, ainsi que Chin Han comme Shang Tsung, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Elissa Cadwell comme Nitara et Daniel Nelson comme Kabal.

McQuoid a également fait tout ce qu’il pouvait pour s’assurer que le matériel soit pris au sérieux en disant: « Je voulais m’assurer que tout le monde respectait le matériel, la tradition de Mortal Kombat, les fans et l’amour qu’ils ont pour cela. Tout le monde était clair à ce sujet. », dit le directeur à propos du développement du redémarrage.

Bien sûr, respecter le matériel, c’est ne pas fuir les scènes de combat brutales qui sont si synonymes de Combat mortel. McQuoid a révélé qu’il avait placé la barre haute, demandant au coordinateur des cascades Kyle Gardiner de créer « les meilleures séquences de combat jamais réalisées dans un film ».

Bien que le réalisateur travaille toujours dur pour éditer le film, il est convaincu que « il ne sera certainement pas classé PG-13 ». Ce qui plaira à coup sûr Combat mortel Ventilateurs. « Hors contexte, cette citation peut sembler incendiaire, ce n’est pas le cas: les règles relatives aux notes ne sont pas ce que beaucoup de gens pensent être », dit-il. « C’est la quantité de sang, c’est la quantité de rouge, c’est l’interprétation de la façon dont vous vous y prenez. Nous avons eu beaucoup de discussions pour trouver le bon équilibre donc il y avait du sang et il y avait du sang et il y a eu des morts. » Il s’arrête pour répéter ce qu’il vient de dire. « Et il y a du sang, du sang et des morts. »

L’acteur Lewis Tan a également révélé un peu plus sur les décès emblématiques et sur la proximité du matériel source qu’ils seront une fois réalisés sur grand écran. « Il y a des morts folles », insiste Tan. « Nous en avons choisi quelques-uns emblématiques. Il y a beaucoup de mouvements de signature vraiment cool que vous verrez, beaucoup d’oeufs de Pâques que nous avons glissés dans le film, mais il y a des décès vraiment durs que j’ai hâte. à voir sur grand écran. Ils sont brutaux, mec. Ils, ils ne se retiennent pas. «

Combat mortel est prévue pour une sortie simultanée dans les salles et sur HBO Max ce 16 avril. Cela nous vient de Entertainment Weekly.

Sujets: Mortal Kombat, Jeux vidéo