Les premières images de Shang-Chi ont habillé Simu Liu comme le nouveau super-héros MCU de Marvel

Suite à la sortie de la bande-annonce bourrée d’action Shang-Chi et la légende des dix anneaux, nous avons maintenant une nouvelle image nous donnant un aperçu détaillé de l’acteur Simu Liu, super-héros habillé comme le personnage principal de la prochaine épopée d’arts martiaux de Marvel. Le film MCU présentera au public un tout nouveau héros et un tout nouveau monde d’assassins, de fantaisie et d’arts martiaux, lorsque Shang-Chi est entraîné dans l’organisation clandestine Ten Rings et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé pour compte.

Voici votre premier regard sur @SimuLiu, @Awkwafinaet Tony Leung dans «Shang-Chi et la légende des dix anneaux» de Marvel. https://t.co/5Hr9rgLSdX – Divertissement hebdomadaire (@EW) 19 avril 2021

L’image nouvellement publiée de la La commodité de Kim star en tant que Shang-Chi a l’acteur debout dans un temple alors qu’il regarde au loin, une expression inquiète sur son visage. Nul doute qu’il pense à qui il doit battre ensuite. Tout comme la plupart de l’approche de Marvel en matière de costumes, le costume de Shang-Chi rappelle beaucoup le matériau source, tout en apportant les ajustements nécessaires pour passer à l’action réelle. le Shang-Chi et la légende des dix anneaux La palette de couleurs et la conception générale sont très proches du matériau source, tout en ajoutant des détails pour le rendre plus prêt pour l’écran argenté.

Simu Liu a certainement l’air aussi héroïque que n’importe quel autre membre de la liste des MCU, l’acteur lui-même révélant récemment qu’il avait hâte de jouer le premier rôle principal asiatique de Marvel. « Quand vous regardez le personnage de Shang-Chi à travers les bandes dessinées remontant aux années 70 et 80, le fait qu’il existe et le fait qu’il soit un personnage asiatique était incroyable », a déclaré Liu. « Mais en même temps, il y a des aspects de cette représentation de lui qui pourraient peut-être sembler un peu stéréotypés. Donc, quand nous avons commencé à déterminer qui était ce personnage et quel serait son parcours au cours de ce film, nous étions tous très sensibles à ne pas le faire entrer en territoire stéréotypé. «

La chance d’amener le premier super-héros asiatique dans l’univers cinématographique Marvel était une question de grande importance et de responsabilité pour le réalisateur Destin Daniel Cretton, qui s’est instantanément rappelé de ses propres expériences avec les personnages de bandes dessinées et leur représentation. « Quand cette annonce est sortie, je suis juste retourné instantanément à mon enfance », a expliqué Cretton. « [Growing up] tout ce que j’avais était Spider-Man. Parce qu’il portait le masque, je pouvais m’habiller comme Spider-Man pour Halloween. J’avais une poignée d’autres personnages qui me ressemblaient à l’écran, mais il y en avait peut-être deux ou trois parmi lesquels je pouvais choisir, et les super-héros n’en faisaient pas partie. «

Grâce à la bande-annonce, nous savons maintenant que l’intrigue de Shang-Chi et la légende des dix anneaux se concentrera sur la relation entre le héros Marvel et son père, Wenwu AKA The Mandarin, joué par Tony Leung. « Le cœur de l’arc de Shang-Chi dans les bandes dessinées est vraiment un drame familial », a déclaré le producteur Jonathan Schwartz de la Shang-Chi histoire. « C’est quelque chose que Destin a abordé très tôt dans nos conversations, l’idée de prendre cette famille brisée et ce fond de famille vraiment sombre, voire abusif, et de voir ce que cela fait à un enfant au fil du temps. »

Shang-Chi et la légende des dix anneaux devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

Sujets: Shang-Chi