Les premières images de Peacemaker révèlent le spin-off de The Suicide Squad de John Cena sur HBO Max

John Cena ne se contente pas de maintenir la paix, il la fait, dans les premières images du prochain La brigade suicide retombées, Pacificateur. Faisant ses débuts dans le cadre d’une bobine de grésillement pour la plate-forme de streaming HBO Max, le bref aperçu de l’émission offre une bonne idée de ce qui va arriver, avec Cena assise dans un restaurant en costume complet (prenez note, c’est un uniforme), ainsi comme prendre dans les bois pour tirer une variété de gros canons.

Présenté au public lors de la récente sortie DC du réalisateur James Gunn, La brigade suicide, Pacificateur a reçu une commande directe de huit épisodes pour la première saison, avec John Cena prêt à reprendre son rôle de super-héros instable de DC. Le spectacle poursuivra les mésaventures du personnage, qui a été décrit par Cena lui-même comme étant « comme un connard Captain America ».

Situé après les événements de cette année La brigade suicide, la série explore les origines de Peacemaker et ses missions ultérieures, avec Jean Cena rejoint par des gens comme Steve Agee en tant que John Economos, le directeur du pénitencier de Belle Reve et un assistant d’Amanda Waller; Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo, qui a été décrite par James Gunn comme co-responsable de la série avec un point de vue politique différent de celui de Peacemaker ; Robert Patrick dans le rôle d’Auggie Smith, le père de Peacemaker ; Jennifer Holland dans le rôle d’Emilia Harcourt, agent de la NSA qui est l’assistante d’Amanda Waller; Freddie Stroma dans le rôle d’Adrian Chase AKA Vigilante, un procureur de district et combattant du crime qui peut rapidement guérir de ses blessures ; et Chukwudi Iwuji dans le rôle de Clemson Murn, un mercenaire qui a déjà travaillé pour Amanda Waller.

James Gunn a également taquiné des camées potentiels d’autres membres de la Task Force X, disant simplement sur les réseaux sociaux que « Ce sera fait », lorsqu’un fan lui a demandé si d’autres membres de l’équipe se présenteraient dans le Pacificateur spectacle. Cela pourrait bien sûr inclure un nombre quelconque de caractères de La brigade suicide, les fans de DC espérant sans aucun doute que Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, Idris Elba dans le rôle de Bloodsport, Daniela Melchior dans le rôle de Ratcatcher, ou peut-être même les favoris des fans, Weasel ou King Shark, pourraient être persuadés de faire une apparition .

Pacificateur n’est que l’un des nombreux projets majeurs qui seront diffusés exclusivement sur HBO Max, avec la dernière bobine de grésillement faisant également ses débuts en images de la Sexe et la ville série de suites Et juste comme ça…, ainsi que les premiers aperçus des saisons à venir des émissions de retour Euphorie, Insécurité et les dernières frasques de Larry David en Calme ton enthousiasme. Les images ont également donné au public un aperçu de la prochaine série de comédies pour adolescents de Mindy Kaling, La vie sexuelle des étudiantes, qui suit la vie de quatre colocataires de première année de 18 ans au Essex College dans le Vermont.

James Gunn écrira les huit épisodes de Pacificateur, ainsi que diriger quelques-uns lui-même, et sert de producteur exécutif aux côtés de Peter Safran, avec Cena comme co-producteur exécutif. Pacificateur est prévu pour la première en janvier 2022.

Sujets : Pacificateur, Suicide Squad 2, HBO Max