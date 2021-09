Les premières images de Hocus Pocus 2 arrivent alors que la construction démarre dans le Rhode Island

On est encore loin du retour des Sanderson Sisters à Hocus Pocus 2, mais de nouvelles photos de Lincoln, Rhode Island, ont révélé que la création du décor du film était bien avancée, avec un village entier en cours de construction spécialement pour la production. Alors que l’original Hocus Pocus tournage partagé entre le Massachusetts et Hollywood, on pense que toute la suite sera tournée dans le Rhode Island à partir d’octobre, avec un casting pour des figurants venant d’être publié dans la région.

Je me suis promené dans Chase Farms à Lincoln, où ils seraient en train de construire le décor pour le tournage de Hocus Pocus 2 ! pic.twitter.com/tQncZUTPFK – Ryan Welch (@RyanWelchPhotog) 11 septembre 2021

L’ensemble est en cours de construction à Chase Farm Park et se compose de huit bâtiments à un et deux étages qui seront transformés en un village de style des années 1600. Cette partie particulière du décor devrait jouer un rôle relativement petit dans le film, les dix semaines de travaux de construction et de fabrication étant suivies de seulement deux nuits de tournage, qui aboutiront apparemment à la destruction du décor par le feu.

Dans des informations tirées d’une réunion du conseil municipal, il a été révélé que la dernière partie du tournage contiendra un « feu contrôlé ». Un pompier a déclaré que le plan initial était de brûler tout l’ensemble jusqu’au sol, mais qu’il y a eu depuis un changement de plan qui verra des barres à gaz installées à l’intérieur des fausses maisons, ce qui donnera alors l’impression que le bâtiment brûle depuis le à l’intérieur. Cependant, il a également été reconnu que le plan initial pourrait être rétabli avant le moment venu.

La ville de Lincoln a reçu une somme de 25 000 € pour l’utilisation de l’emplacement, et en plus du village construit à cet effet, le film utilisera le Cranston Street Armory et d’autres bâtiments historiques de Providence. « Le Cranston Street Armory est très spacieux, il a de très hauts plafonds, c’est un espace ouvert… En raison de sa capacité de hauteur, il donne l’occasion à quelques-unes de ces sorcières de voler », a commenté Steven Feinberg, directeur exécutif du Bureau du film et de la télévision du Rhode Island. « Disney a payé pour le nettoyage intensif de l’installation. Ils ont ajouté des tapis, un peu d’élimination des moisissures. Ils paient également pour tous les services publics, donc l’État n’a pas à payer les services publics. C’est un gain très net pour le l’état du Rhode Island. »

INBOX : Hocus Pocus 2 est officiellement en tournage à RI cet automne, et ils recherchent des figurants ! pic.twitter.com/U4DQ4iJUa3 – Sarah Doiron (@SarahDoiron31) 8 septembre 2021

Après avoir travaillé avec la réalisatrice Anne Fletcher sur 27 robes, Feinberg a estimé que Rhode Island était l’endroit idéal pour filmer car elle connaît déjà la région et la proximité mais la diversité des lieux de tournage. « C’est énorme, c’est énorme », a-t-il poursuivi. « C’est très excitant et nous sommes impatients – nous avons discuté avec Disney de la possibilité de faire une grande projection du film à la fin de Halloween, pas celui-ci. L’année prochaine, nous prévoyons d’avoir une très grande première extravagante au Rhode Island à partager avec les gens du coin. »

Les nouvelles de Hocus Pocus 2 entamant enfin la production 28 ans après le retour du film original en mai, lorsqu’en plus des déclarations officielles de Disney, la star Bette Midler a posté sur son compte Twitter, en disant : « Sistaaaahs ! Cela fait 300 ans… Mais nous sommes de RETOUR ! »

Sistaaaahs ! Cela fait 300 ans… Mais nous sommes de RETOUR ! ?? #HocusPocus2 arrive à l’automne 2022 le @DisneyPlus. pic.twitter.com/OFMTlfjCDq – bettemidler (@BetteMidler) 20 mai 2021

Avec de nombreux originaux Hocus Pocus casting de retour, Halloween 2022 va être une période folle où les Sanderson reviennent pour causer plus de ravages sur Disney +. Cette nouvelle provient de golocalprov.com

Sujets : Hocus Pocus 2, Hocus Pocus