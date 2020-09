Les premières famines induites par la pandémie de coronavirus sont déjà aux portes du monde, prévient l’ONU

Le New York Times07 sept. 2020 14:37:46 IST

Les premières famines de l’ère des coronavirus pourraient bientôt frapper quatre zones de conflit chroniquement privées de nourriture – le Yémen, le Soudan du Sud, le nord-est du Nigéria et la République démocratique du Congo – a averti le haut responsable humanitaire des Nations Unies.

Dans une lettre aux membres du Conseil de sécurité, le responsable, Mark Lowcock, a déclaré que le risque de famines dans ces régions avait été intensifié par «des catastrophes naturelles, des chocs économiques et des crises de santé publique, tous aggravés par la pandémie COVID-19». Ensemble, a-t-il déclaré, «ces facteurs mettent en danger la vie de millions de femmes, d’hommes et d’enfants».

La lettre, qui n’a pas été rendue publique, a été transmise par le bureau de Lowcock au Conseil de sécurité vendredi dans le cadre de sa résolution de 2018 exigeant des mises à jour lorsque «le risque de famine induite par le conflit et d’insécurité alimentaire généralisée» survient. Une copie de la lettre a été vue par Le New York Times.

Des responsables de l’ONU ont déjà déclaré que les quatre zones sont vulnérables à une privation alimentaire aiguë en raison des conflits armés chroniques et de l’incapacité des fournisseurs de secours humanitaires à distribuer librement l’aide.

En avril, David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, le bras anti-faim de l’ONU, a averti le Conseil de sécurité que si le monde était aux prises avec la pandémie de coronavirus, «nous sommes également au bord d’une pandémie de faim. “

Lowcock, qui est le sous-secrétaire aux affaires humanitaires de l’ONU, a effectivement intensifié l’avertissement, affirmant que le manque de financement pour les secours d’urgence et les complications créées par le fléau du coronavirus ont maintenant rapproché certaines des populations les plus nécessiteuses du monde des conditions de famine.

Dans le cadre d’un système de suivi pour évaluer les urgences liées à la faim connu sous le nom de classification intégrée de la sécurité alimentaire ou échelle IPC, la phase 3 est une crise, la phase 4 est une urgence et la phase 5 est la famine – la pire – marquée par «la famine, la mort, la misère et des niveaux critiques de malnutrition aiguë. »

Au Yémen, où la famine a été évitée il y a deux ans, Lowcock a déclaré que «le risque revient lentement». Le pays, le plus pauvre du monde arabe, est ravagé depuis plus de cinq ans par une guerre civile entre les rebelles houthis et une coalition militaire soutenue par l’Arabie saoudite qui a laissé 80% du pays dépendant de l’aide extérieure.

Lowcock a déclaré que la monnaie yéménite s’était essentiellement effondrée, tandis que les prix des denrées alimentaires avaient augmenté et que les prix de l’eau potable avaient plus que doublé depuis avril. Dans 16 districts du pays, presque tous situés dans des zones contrôlées par les Houthis, a-t-il déclaré, l’urgence de la faim est maintenant à la phase 4 – à un pas de la famine.

Dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, où des décennies de conflit se sont aggravées cette année, Lowcock a déclaré que 21 millions de personnes vivaient dans une «crise ou des niveaux d’insécurité alimentaire pires».

Dans les États de Borno, Adamawa et Yobe, au nord-est du Nigéria, qui sont agités depuis des années par des militants extrémistes armés, Lowcock a déclaré que plus de 10 millions de personnes – 4 sur 5 – avaient désormais besoin d’une assistance et d’une protection humanitaires.

Il a déclaré que plus de 1,2 million de personnes dans le nord-est du Nigéria «restent largement inaccessibles aux agences humanitaires en raison du conflit et de l’obstruction délibérée de groupes armés non étatiques», avec plus de 15 travailleurs humanitaires tués l’année dernière.

Au Soudan du Sud, qui a été bouleversé par sept ans de guerre civile, une récente recrudescence de la violence a laissé plus de 1,4 million de personnes «confrontées à une crise ou à des niveaux d’insécurité alimentaire pires», a déclaré Lowcock. Deux ans après que la menace de famine a été évitée de justesse au Soudan du Sud, a-t-il déclaré, «certaines parties du pays se détériorent à nouveau fortement».

