Les premières en vedette de la semaine sur Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+ et StarzPlay

Le compte à rebours jusqu’au Prix ​​Oscar! Si vous ne voulez pas manquer les nominés du meilleur film, voici où et quand vous pouvez voir West Side Story. De même, des séries originales plus que prometteuses arriveront, comme Rythme sauvage ou Le décrochage. Passez en revue ici tout ce qui vient de la 28 février au 6 mars pour Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+ et StarzPlay.

+ Premières de la semaine sur Netflix

– Gardiens de la Justice | Série

Date de sortie: 1 mars

Parcelle: Après l’autodestruction de leur chef qu’ils croyaient invincible, ces super-héros doivent lutter contre les forces du mal, tant internes qu’externes.

– Rythme sauvage | Série

Date de sortie: le 2 Mars

Parcelle: Les mondes opposés de deux danseurs se heurtent sur et hors de la piste de danse lorsque leur ambition de réussir les conduit sur une voie dangereuse.

– Spiderman 3 | Film

Date de sortie: 1 mars

Parcelle: Peter Parker semble avoir tout sous contrôle, l’amour et ses talents de super-héros, mais quelque chose change lorsque son côté obscur apparaît.

– Week-end en Croatie | Film

Date de sortie: 3 mars

Parcelle: Lorsque sa meilleure amie disparaît lors d’un voyage en Croatie, Beth se démène pour comprendre ce qui s’est passé. Mais chaque indice la conduit à plus de déceptions.

+ Premières de la semaine sur Prime Video

– Les garçons présentent : Diabolique | Série

Date de sortie: 4 mars

Parcelle: Le spin-off animé de la série à succès. Les épisodes courts mais puissants durent entre 12 et 14 minutes chacun et avec leur propre style d’animation, révéleront des histoires dans l’univers de The Boys.

– Star Trek : Picard (Saison 2) | Série

Date de sortie: 4 mars

Parcelle: Le retour de Q et sa quête pour mettre toute l’humanité en procès provoqueront une rupture dans le temps et obligeront Jean-Luc Picard et son équipe à tenter de sauver l’avenir et à rentrer chez eux sains et saufs.

+ Premières de la semaine sur HBO Max

– Jeux Wall Street | Série

Date de sortie: 3 mars

Parcelle: Les outsiders avaient le dessus, mais que s’est-il passé ? Gaming Wall Street, raconté par Kieran Culkin.

– Notre drapeau signifie la mort | Série

Date de sortie: 3 mars

Parcelle: Éduquer notre équipage aux bonnes manières, un pirate à la fois.

– Le Touriste | Série

Date de sortie: 3 mars

Parcelle: Il doit découvrir sa véritable identité avant que son passé ne le rattrape. Avec Jamie Dornan.

+ Premières de la semaine sur Disney+

– Histoire de Westside | Film

Date de sortie: le 2 Mars

Parcelle: Réalisé par Steven Spielberg, lauréat d’un Oscar, d’après un scénario de Tony Kushner et Tony Kushner, lauréat du prix Pulitzer, Love Without Barriers raconte l’histoire classique des rivalités et des jeunes amours en 1957 à New York.

+ Premières de la semaine dans Star +

– Le décrochage | Série

Date de sortie: 3 mars

Parcelle: Argent, romance, tragédie, tromperie. De la productrice exécutive Elizabeth Meriwether, The Dropout raconte l’histoire d’Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) et de Theranos, une histoire extraordinaire d’ambition et de renommée qui s’est terminée par un désastre total. Comment la plus jeune femme milliardaire du monde a-t-elle tout perdu du jour au lendemain ?

-Frais | Film

Date de sortie: 4 mars

Parcelle: Fresh suit Noa (Daisy Edgar-Jones), qui rencontre le charmant Steve (Sebastian Stan) dans un entrepôt et, par frustration face aux applications de rencontres, tente sa chance et lui donne son numéro. Après leur premier rendez-vous, Noa tombe follement amoureuse et accepte l’invitation de Steve à passer un week-end romantique ensemble. Pour découvrir que son nouvel amant lui cachait des appétits plutôt inhabituels.

+ Premières de la semaine sur StarzPlay

– Vallée Brillante | Série

Date de sortie: 6 mars

Parcelle: Pat et Terry Phelps mettent en commun leurs économies et déménagent d’un appartement exigu à Brooklyn pour un vieux manoir victorien à Shining Vale, Connecticut, dans un ultime effort pour sauver leur mariage après la liaison de Pat avec Frank, un jeune employé d’entretien qui est venu chez lui pour réparer l’évier pendant que Terry était au travail. Pour couronner le tout, Frank n’a jamais réparé l’évier, mais il l’a tout de même facturé !

– Emplacement parfait 2 | Film

Date de sortie: 1 mars

Parcelle: Beca (Anna Kendrick), Fat Amy (Rebel Wilson) et les Barden Bellas sont de retour pour gifler le monde ! Lorsqu’un scandale menace de faire dérailler leur dernière année à Barden, les triples champions en titre craignent d’avoir perdu leur harmonie pour toujours. Avec une seule chance de racheter leur héritage, ils doivent affronter la compétition la plus difficile de la planète : le supergroupe allemand Das Sound Machine, et se battre pour leur droit de remporter le championnat du monde A Cappella. Elles auront besoin de toute la puissance de la fraternité pour trouver leur voix et être les meilleures du monde !

