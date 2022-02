Les premières en streaming les plus remarquables cette semaine

Les productions originales sont la devise de chacune des plateformes qui cherchent à se positionner comme la plus utilisée ou celle qui reçoit les meilleurs commentaires. Netflix Il a su voir cela bien avant le reste et c’est pourquoi il est le plus utilisé et avec le plus grand nombre d’utilisateurs. Cela ne signifie pas qu’il s’agit de la seule offre sur le marché du streaming, dans laquelle des studios tels que Disney Oui Images de Warner Bros. Ils ne voulaient pas être laissés pour compte. On vous dit ce qui arrivera sur chacune des plateformes entre ce vendredi et le suivant.

Netflix

Inventer Anna : mini-série (11/2)

Il raconte l’histoire d’une journaliste cherchant à comprendre comment elle a fait Anna Devey tromper toute la classe supérieure de New York. Idéal pour les amateurs d’histoires basées sur des événements réels.

L’amour est aveugle (11/2)

La deuxième saison de cette série a fait ses débuts ce vendredi sur la plateforme, avec un nouveau groupe de personnes cherchant à trouver leur amour lors d’un blind date.

Êtes-vous l’élu : le match parfait (2/15)

La quatrième saison de cette série pour couples débutera un jour après Saint Valentin, mardi prochain. Il se déroulera à Maui, où les célibataires concourront pour un prix.

Boutique d’échange : Saison 2 (2/16)

Tout est pour quelque chose, la devise qui est utilisée par les protagonistes de ce spécial des collectionneurs du Tennessee qui cherchent à trouver des objets de valeur à un prix très bas.

Jeune Wallander : L’Ombre de l’Assassin (2/17)

La série suédoise se concentre sur Kurtun officier récemment diplômé, enquêtant sur une mort terrible liée à un scandale national.

L’incroyable famille Kardashian (2/17)

À partir de jeudi prochain, les saisons 9 et 10 de cette émission de téléréalité sur la famille la plus célèbre du monde peuvent être vues.

Amazon Prime Vidéo

Sofia Niño de Rivera : Je le referais (02/11)

A partir d’aujourd’hui le spécial comédie de Sofia Nino de Riveradans ce que signifiait son retour dans les salles new-yorkaises une décennie après sa première présentation.

Je veux que tu reviennes (11/02)

Une nouvelle comédie romantique arrive sur la plateforme où emma et pierre Ils font tout leur possible pour récupérer leurs partenaires, qui viennent de les quitter. Cela implique même d’attaquer les nouvelles relations que vos ex ont formées.

Avec amour (11/02)

Les frères Diaz, Lily et Jorgesont les protagonistes de cette histoire qui se déroule en 5 saisons festives différentes, où l’idée est de trouver l’amour et le but de leur vie.

TQM (02/14)

Une psychiatre expérimente ses trois enfants afin de déterminer l’hérédité de chacun. Pour cela, il fait appel à trois patients qui deviennent ses complices.

hbo max

Pacificateur (02/16)

Le huitième sera le dernier chapitre de la série mettant en vedette Jean Cena. Sera-t-il capable de contenir l’invasion des Lucioles ?

Disney+

Fête (11/02)

Il s’agit de la vie amoureuse d’un homme vue à travers les yeux de son meilleur ami et chien, Winston.

Sous la même étoile (02/11)

Ansel Elgort et Shailene Woodley mener ce drame dans lequel Noisette, une jeune fille de 16 ans est atteinte d’un cancer et survit par un miracle qui l’oblige à utiliser une bouteille d’oxygène en permanence. Connaître Gusqui a vaincu la maladie, va tout changer.

Le rhum donne une erreur (02/16)

Barny, un lycéen en difficulté sociale reçoit en cadeau un robot programmé pour être son meilleur ami. Cependant, la machine ne se comporte pas de la meilleure façon.

Blackpink le film (02/16)

Le groupe de K-pop fête ses cinq ans de vie avec cette sortie dans laquelle de vieux souvenirs seront ravivés.

Télé de gland

Reines du mystère (02/17)

Jeudi prochain, il y aura un nouvel épisode de la deuxième saison de cette série dans laquelle un nouvel homicide interrompt la vie du détective Mathilde Pierre. Non seulement devra-t-elle trouver qui est responsable mais aussi s’occuper de ses tantes qui se mêlent de tout.

Les Sud-Ouestiens (17/02)

Une ville d’Irlande est choisie pour la construction d’un parc éolien. Avant de voyager pour une grande promotion au travail, Kate Ryan vous devrez calmer les habitants qui s’opposent à ce nouveau parc.

