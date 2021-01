Les premières de la série arrivent sur Netflix en février 2021

Le service de streaming Netflix commence à laisser derrière lui un mois qui a commencé avec tout pour la plateforme, puisqu’en janvier les fans ont apprécié la nouvelle saison de «Cobra Kai» et on savait en détail à quel point c’était réussi «Bridgerton» au niveau mondial. C’est pourquoi ils continueront à regarder vers l’avenir et à renouveler leur catalogue avec de nouvelles séries que personne ne peut manquer.

En plus des productions mentionnées, les téléspectateurs ont également apprécié la deuxième saison de ‘Monarque’, qui attend le troisième opus, et l’une des grandes surprises: ‘Lupin’, une fiction qui nous a rappelé «La Casa de Papel».

Bien que les noms ne semblent pas résonner pour les utilisateurs, Netflix promet de répondre aux attentes du public avec la série qu’il ajoutera à son vaste catalogue en février. Sans autre introduction, dans Divulgacher nous vous apportons la liste complète de toutes ces nouvelles productions.

+ Premières séries à venir sur Netflix en février 2021:

‘Danse des lucioles’ – 3 février

Tully et Kate sont des amis proches depuis leur enfance, quand ils étaient voisins, et ils sont inséparables depuis trente ans de hauts et de bas.







‘Hache’ (saison 2) – 5 février

Il raconte l’histoire d’Helena, une prostituée qui commence comme l’une de celles qui sont manipulées par Malpica, un gangster et chef du plus grand gang de trafic d’héroïne à Barcelone.

‘Invisible City’ – 5 février

En enquêtant sur un meurtre, un détective est pris dans une bataille entre le monde visible et un royaume souterrain habité par des créatures fantastiques.







‘Bernard Funeral Home’ – 12 février

Dans cette série télé-réalité, les combattants mais les Bernards au grand cœur gèrent leur salon funéraire bon marché, tout en aidant les familles en deuil à dire au revoir.

‘Dans les stands’ – 15 février

Un nouveau patron arrive pour réorganiser le garage et bouleverse la vie du chef d’équipe et de son équipe de course NASCAR très soudée.







« Derrière ses yeux » – 17 février

Une mère célibataire entre dans un monde de mauvaises manipulations en entamant une liaison avec son patron et une amitié secrète avec son épouse énigmatique.







‘Tribus of Europe’ – 19 février

En 2074, trois frères entreprirent de changer le sort de l’Europe, divisée en d’innombrables micro-États en lice pour le pouvoir après une catastrophe mondiale.







‘Ginny et Géorgie’ – 24 février

À la recherche d’un nouveau départ, l’adolescente Ginny et sa mère, Georgia, déménagent dans une autre ville. Mais les secrets du passé de la Géorgie compromettent leur tentative.