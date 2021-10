Les premières de Disney + pour novembre 2021 viennent avec une surprise très spéciale

La plateforme de streaming de la Maison de la Souris va vivre un mois de novembre très particulier avec l’arrivée de Disney+ Jour le 12 suivant de ce mois, date qui est une célébration pour les fans à l’occasion du deuxième anniversaire du service dans le monde. Les initiatives comprennent les premières de films, de séries, d’émissions spéciales et de courts métrages, ainsi que la distribution d’actualités et de contenus tels que les sorties à venir, les avant-premières et les clips exclusifs. Il y aura également des apparitions de talents créatifs et de stars de divers domaines.

Le mois de novembre sera plein de surprises pour les abonnés de cette plateforme qui dispose en quantité et en qualité de contenus hétérogènes pour satisfaire les besoins de tous types de publics. Personne dans la famille n’est laissé de côté avec les offres de Disney+! C’est pourquoi il est important que vous prêtiez attention à l’agenda que Casa del Ratón propose pour le mois prochain sur son service de streaming.

+ Films

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX

Film des studios Marvel. Disponible pour tous les abonnés

Le film met en vedette Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi, qui doit faire face au passé qu’il croyait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est piégé dans le réseau de la mystérieuse organisation Ten Rings.

Le film met également en vedette Awkwafina dans le rôle de Katy, l’amie de Shang-Chi; Michelle Yeoh dans le rôle de Jiang Nan et Tony Leung dans celui de Xu Wenwu, le père de Shang-Chi ; ainsi que Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Yuen Wah, Ronny Chieng, Zach Cherry et Dallas Liu.

CROISIÈRE DANS LA JUNGLE

Film Disney. Disponible pour tous les abonnés

Inspiré par l’attraction Disneyland du même nom, le nouveau film Disney JUNGLE CRUISE est une aventure dans un voyage passionnant à travers l’Amazonie avec le capitaine plein d’esprit Frank Wolff et la chercheuse intrépide Dr Lily Houghton. Lily voyage de Londres, en Angleterre, à la forêt amazonienne et fait appel aux services douteux de Frank pour la guider en aval à La Quila – son bateau cabossé mais charmant. Lily est déterminée à découvrir un arbre ancien aux propriétés curatives uniques qui a le pouvoir de changer l’avenir de la médecine. Ensemble, dans cette quête épique, le duo improbable affronte des forces surnaturelles et une myriade de dangers cachés dans la beauté trompeuse de la jungle luxuriante. Mais alors que les secrets de l’arbre perdu sont révélés, les dangers augmentent encore pour Lily et Frank, et leur destin – et celui de l’humanité – ne tient qu’à un fil. Jaume Collet-Serra réalise le film, avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez et Jack Whitehall, avec Jesse Plemons et Paul Giamatti.

MON PAUVRE ET DOUCE ANGE

Film original de Disney +

Max Mercer est un garçon vilain et plein de ressources qui se retrouve seul à la maison lorsque sa famille part en vacances au Japon. Lorsqu’un couple marié essayant de récupérer un héritage familial inestimable jette son dévolu sur la maison de la famille Mercer, Max sera celui qui la protégera des intrus et fera tout ce qui est en son pouvoir pour les empêcher d’entrer. Cela conduit à des situations hilarantes aux proportions gigantesques, mais malgré le chaos total et total qui s’ensuit, Max se rend finalement compte qu’il n’y a pas d’endroit comme le home sweet home lui-même.

+ Première de la série

Disney entrelacé

Disney + Série originale

Tous les épisodes disponibles

Entièrement produit en Amérique latine, Disney Entrelazados suit Allegra, une jeune femme qui rêve de faire partie de la compagnie de théâtre musical Eleven O’Clock et de devenir la vedette de « Freaky Friday », une pièce qui a consacré sa grand-mère il y a des années. Grand-mère Cocó est une légende vivante dans le monde de la comédie musicale et entretient une relation compliquée avec sa fille Caterina, la mère d’Allegra. La vie d’Allegra est complètement bouleversée lorsqu’elle trouve un mystérieux bracelet dans sa maison qui l’envoie en 1994, l’année où Caterina avait son âge et a fait ses premiers pas à Eleven O’Clock alors qu’elle vivait à l’ombre de Cocó, une étoile au sommet. de sa carrière. En apprenant le passé de sa mère et de sa grand-mère, Allegra aidera non seulement à guérir les blessures et à rassembler la famille, mais elle découvrira également que même si le passé ne peut pas être changé, il y a beaucoup à apprendre de lui.

Le monde selon Jeff Goldblum

National Geographic Disney + Série originale

Saison 2

Dans chaque épisode de cette nouvelle série en 12 parties, Jeff Goldblum explore un objet apparemment commun, pour révéler un monde de connexions surprenantes entre la science et des histoires fascinantes. À travers le prisme de son esprit curieux et plein d’esprit, rien n’est ce qu’il paraît. Ces « merveilles modernes » sont si courantes que nous les tenons souvent pour acquises… mais pas Jeff Goldblum.

+ Nouveau short

Olaf présente

Courts-métrages originaux des studios d’animation Walt Disney

Dans cette nouvelle série de courts métrages mettant en vedette Olaf, le bonhomme de neige s’est transformé en un conteur singulier, recréez des moments des classiques de l’animation Disney LA PETITE SIRÈNE, MOANA, LE ROI LION, ALADDÍN et ENREDADOS. Dans Olaf Presents, le bonhomme de neige bien-aimé de FROZEN: A FROZEN ADVENTURE occupe le devant de la scène de bonhomme de neige à showman alors qu’il assume les rôles de producteur, acteur, costumier et créateur de décors pour raconter de nouvelles versions des contes animés classiques de Disney.

Le charismatique et polyvalent Olaf montre ses talents théâtraux et assume des rôles emblématiques comme une sirène, un génie et un roi lion, tout en divertissant Arendelle avec ses versions abrégées hilarantes de ces contes bien-aimés. Josh Gad revient pour exprimer Olaf dans la version anglaise originale, avec l’animateur vétéran de Disney Hyrum Osmond à la direction et Jennifer Newfield à la production.

BONJOUR ALBERTO

Court métrage d’animation Disney et Pixar

Alberto, un monstre marin qui aime s’amuser, veut de tout son cœur prouver sa valeur à son mentor stoïque Massimo. HELLO ALBERTO est un court métrage d’animation de Disney et Pixar mettant en vedette des personnages de LUCA, le film à succès de cet été qui peut être visionné sur la plate-forme.

+ Plus d’avant-première de la série

Oeil de faucon

Marvel Studios Disney + Série originale

Épisodes 1 et 2

Première : mercredi 24 novembre

L’ancien Avenger, Clint Barton, a une mission apparemment simple : retrouver sa famille à Noël. Ce sera possible? C’est peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un Super Héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit des fêtes.

Avec Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton (Hawkeye) et Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop, Hawkeye met également en vedette Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et Alaqua Cox. Réalisé par Rhys Thomas et le duo de réalisateurs Bert et Bertie.

Les Beatles : Revenez

Série Documentaire Originale Disney +

Première : jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 novembre

Un premier épisode chaque jour

La série documentaire originale Disney + est réalisée par Peter Jackson et a été entièrement réalisée à partir de séquences inédites. The Beatles: Get Back transporte le public vers les sessions d’enregistrement du groupe en 1969, qui sont devenues un tournant dans l’histoire de la musique. Les docuseries en trois parties montrent le processus créatif du groupe The Beatles alors que ses membres tentent d’écrire 14 nouvelles chansons et se préparent pour leur premier concert live en plus de deux ans. Face à une échéance quasi impossible, le fort lien d’amitié partagé par John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr est mis à rude épreuve.

+ Autres films

Descendants : le mariage royal

Première : vendredi 5 novembre

Le mariage de Mal et Ben est le plus grand événement qu’Auradon ait jamais vu, mais Hadès menace de tout gâcher pour Mal, entraînant une confrontation sur l’île de l’Oubli qui pourrait tout changer.

Légende de La Llorona

Première : vendredi 19 novembre

Leo San Juan et ses amis se lancent dans une nouvelle aventure pour attraper La Llorona, qui a dévasté la ville de Xochimilco. Cependant, leurs plans s’effondrent lorsque le ballon dans lequel ils voyagent tombe au milieu d’une tempête. Leo San Juan est séparé de son équipe et secouru par Kika. Ensemble, ils tenteront de ramener vivant Beto, le frère de Kika disparu entre les mains de La Llorona, mais pour cela, ils devront résoudre le mystère qui entoure les origines du spectre redoutable.

+ Nouveaux épisodes

Doogie Kamealoha

Disney + Série originale

Première tous les mercredis

La Dre Lahela « Doogie » Kamealoha, une jeune prodige de 16 ans, combine sa carrière médicale naissante avec les défis de l’adolescence. A l’hôpital, la brillante Lahela déroute patients et collègues, qui la surnomment « Doogie » d’après la série télévisée des années 90 « Doogie Howser ». A la maison, son père Benny et sa mère Clara (chef de médecine et Lahela), craignent qu’il ne grandisse trop vite. Avec le soutien de sa ohana (famille) aimante et comique et de ses amis, Lahela trace sa propre voie.

+ Autres premières

MERCREDI 3 NOVEMBRE

Neighbours Green (série) Saison 2

Mickey Mouse Adventures on Wheels : Adventure Mix (série) Saison 3

La famille Big Cat (série) Saison 1

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Disney Princess Remixed – Une célébration de princesse ultime

MERCREDI 10 NOVEMBRE

Pet Seekers (série) Saison 1

VENDREDI 12 NOVEMBRE

Mickey et le conte des deux sorcières (film)

Mon pauvre petit ange (film)

MERCREDI 17 NOVEMBRE

Descendants: World of Villains (Short) Saison 1

La cité des chiens (série)

Zombies : Le mystère de la pierre de lune d’Addison (short)

Miraculous : Les Aventures de Ladybug (série) Saison 4

Maison amusante de Mickey Mouse (série) Saison 1

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Mon pauvre petit ange 4 (film)

MERCREDI 24 NOVEMBRE

Le lion ranger (série) Saison 2

L’Inde vue du ciel – (série) Saison 1

Mon amour (série) Saisons 1 à 4

Devenir Cousteau Saison 3

VENDREDI 26 NOVEMBRE

Un Noël des Muppets : lettres au Père Noël (film)

Seul à la maison 5 (film)

Légende des momies

