Les premières critiques de The Green Knight font l’éloge de la performance de Dev Patel dans ce classique arthurien

Alors que nous attendons patiemment la sortie du cauchemar fantastique médiéval épique du réalisateur David Lowery Le chevalier vert, plusieurs critiques sont maintenant disponibles, louant le film comme un classique moderne. Basé sur le poème arthurien de Sir Gauvain et du chevalier vert, le film met en vedette Dev Patel en tant que chevalier en quête et a jusqu’à présent été très bien accueilli. Sur la base des premières réactions, Le chevalier vert pourrait assez facilement devenir non seulement l’un des meilleurs de l’année, mais peut-être l’un des meilleurs exploits cinématographiques de tous les temps.

À commencer par Den of Geek, qui a offert Le chevalier vert un stellaire 4.5/5, le critique a salué la vision de Lowery comme l’une des plus grandes adaptations jamais venues de la légende arthurienne.

« Le chevalier vert est donc à la fois un étudiant du passé et un pilleur bien intentionné de celui-ci ; c’est un film qui honorera une histoire que JRR Tolkien a distinguée comme l’une des plus grandes œuvres de la littérature anglaise, et la déconstruira gracieusement. Il y a une vision singulière et légèrement folle en jeu dans The Green Knight de Lowery, et cela a conduit à l’un des meilleurs films jamais adaptés de la tradition arthurienne. »

Le Guadian a quant à lui trouvé Le chevalier vert être une montre très intéressante, comparant les zones grises exposées à la représentation souvent plus en noir et blanc du cinéma de franchise de super-héros.

« A une époque où Hollywood est devenu obsédé par les représentations unidimensionnelles du super-héroïsme, c’est un baume de voir un réalisateur travailler dans un registre tout aussi épique pour exposer les failles de nos mythologies adoptées. Doucement mais jamais lugubre, le film donne des raisons de les ambitions conflictuelles de Gauvain en le plaçant dans un royaume primitif correspondant à sa stature recherchée. »

Plutôt que de s’appuyer une fois de plus sur l’action de combat à l’épée d’autres adaptations arthuriennes, IGN a trouvé Le chevalier vert être un voyage atmosphérique axé sur l’expérience elle-même plutôt que sur l’histoire.

« The Green Knight est vraiment étonnant. Défiant les normes des adaptations de légendes arthuriennes, il privilégie fortement l’atmosphère et l’ambiance par rapport à l’action et aux monologues. Des performances substantielles se marient avec le style somptueux du réalisateur David Lowery pour créer un film sensationnel, moins sur l’histoire que sur l’expérience . Si vous pouvez vous mettre sur la longueur d’onde d’une quête aussi astucieuse, vous serez récompensé. Une fois que vous avez trouvé cette position, The Green Knight est un voyage bouleversant, bouleversant et vertigineux qui emballe un profond coup de poing. »

IndieWire a également donné au film 4.5/5 et a trouvé que le conte de la vieille école était une histoire personnelle moderne merveilleusement enfouie sous un heavy metal et un folklore fantastiques.

« Hypnotique de son début fougueux à son coup de poing d’une finale et poli avec un soupçon de métal lourd qui fait scintiller le tout dans l’obscurité comme une affiche de lumière noire dans le sous-sol de la maison des parents de votre ami, » The Green Knight » pourrait entrer dans les théâtres sur 600 ans d’histoire instable, mais Lowery le fait se sentir tout neuf en le re-sellant comme une histoire personnelle sur quelqu’un qui essaie juste de devenir le genre d’homme avec qui il peut vivre, même si cela tue lui. »

Les critiques de RogerEbert.com et de Variety se sont senties transportées par Le chevalier vert, avec le premier appelant le film « [A] voyage fascinant guidé par l’œil incroyablement poétique de Lowery, le meilleur travail de carrière de Dev Patel, et une sensibilité artistique qui transporte le public dans un autre monde. » Ce dernier était quant à lui heureux d’être emporté dans le voyage émouvant, parfois déroutant, avec la critique concluant : « Je me suis pris dedans (jusqu’à un certain point). J’ai finalement été ému. J’étais aussi, par moments, un peu déconcerté par cela. Mais j’ai vu comment ça s’additionnait, et j’étais content d’y aller. »

Jusqu’à présent, de nombreuses critiques et réactions ont fait l’éloge de la performance centrale déterminante de la carrière de Dev Patel, Polygon félicitant Le chevalier vert pour avoir enfin donné à l’acteur une chance de prouver son statut d’homme de premier plan.

« Lowery attire plus que l’attention d’un public attentif avec ce film. Ses visuels éblouissants, son spectacle brillant et ses séquences pétrifiantes sont envoûtants. De même, Patel revendique enfin le manteau d’homme de premier plan si souvent légué, mais si rarement gagné. Son les performances déterminantes pour sa carrière devraient faire de lui un acteur fait pour de grandes et grandes épopées. Le chevalier vert de Lowery est la meilleure adaptation arthurienne du cinéma, qui n’a d’importance que pour les spécialistes de la littérature. Tout le monde devra se contenter d’être l’un des meilleurs films de 2021. »

De même, The Hollywood Reporter a applaudi toutes les performances, citant Patel pour sa présence indéniable à l’écran et le réalisateur David Lowery pour son approche unique du conte séculaire.

« Les acteurs à tous les niveaux sont forts, notamment [Alicia] Vikander, [Sarita] Choudhury et [Sean] Harris, mais c’est le film de Patel et il commande chaque scène. Son chemin du libertin dissolu de l’ouverture, sauvage et sexy, à l’homme accablé qui embrasse son destin avec une maturité solennelle est une transformation fascinante. Et Lowery écrit une fin de roman qui nous permet de voir dans une vision émouvante la fourche dans le destin de Gauvain représentée par son arrivée à la Chapelle Verte. »

Écrit, édité, produit et réalisé par David Lowery, Le Green Knight raconte l’histoire de Sir Gawain (Dev Patel), le neveu imprudent et entêté du roi Arthur, qui se lance dans une quête audacieuse pour affronter l’éponyme Green Knight, un gigantesque étranger à la peau émeraude et testeur d’hommes. Gauvain affronte des fantômes, des géants, des voleurs et des intrigants dans ce qui devient un voyage plus profond pour définir son personnage et prouver sa valeur aux yeux de sa famille et de son royaume en affrontant le challenger ultime. Le cinéaste visionnaire David Lowery propose une version fraîche et audacieuse d’un conte classique des chevaliers de la table ronde.

Avec une distribution de stars qui comprend Alicia Vikander dans le rôle de Lady/Esel, Joel Edgerton dans le rôle de Lord, Sarita Choudhury dans le rôle de Mother/Morgan Le Fay, Sean Harris dans le rôle du roi Arthur, Kate Dickie dans le rôle de la reine Guenièvre et Ralph Ineson dans le rôle du chevalier vert aux côtés de Dev Patel, Le chevalier vert devrait sortir aux États-Unis le 30 juillet 2021 par A24. Jusqu’à présent, cela semble être une quête très digne en effet.

