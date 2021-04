Les premières critiques de Mortal Kombat promettent une explosion de jeux vidéo sanglants et violents

Les premières critiques du réalisateur Simon McQuoid Combat mortel le redémarrage est en cours et il semble que les fans peuvent commencer les célébrations en toute confiance. Pendant que Combat mortel ne sort aux États-Unis que le 23 avril, il a déjà été présenté en première internationale dans plusieurs territoires, le consensus général étant que le film n’est pas seulement une adaptation digne du jeu vidéo, mais aussi un frisson joyeusement violent.

Kervyn Cloete, Critical Hit a quitté le théâtre en voulant plus, trouvant Combat mortel une base solide pour une franchise d’action en direct de longue date.

« Pour chaque pas en arrière qu’il fait, Mortal Kombat a ensuite rapidement fait avancer le vélo volant au point où je suis sorti du cinéma non seulement complètement diverti, mais en fait all-in sur le chapitre suivant taquiné dans ses derniers instants. Avec seulement un prix rapporté de 50 millions de dollars, le film n’aura pas besoin de faire grand-chose pour atteindre le seuil de rentabilité et garantir une suite, alors espérons simplement que 2021 ne sera pas fatal pour cette franchise. «

Mufaddal Fakhruddin d’IGN Moyen-Orient s’est demandé si ceux qui ne connaissaient pas le matériel source trouveraient le même plaisir que les fans inconditionnels, bien qu’il ait continué à décrire Combat mortel comme un « film d’action décent pour tout le monde ».

« Si vous êtes un fan de Mortal Kombat, vous vous amuserez bien car vous comblerez les lacunes avec vos connaissances préexistantes de la série et vous vous délecterez de la violence. Mais pour le spectateur moyen, il y aura peu raison de se soucier des enjeux ici. En fin de compte, c’est ce à quoi se résume Mortal Kombat de 2021 – une solide adaptation de jeu vidéo pleine de services de fans pour les joueurs (restez pour la suite) et un film d’action décent pour tout le monde. «

Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, A’bidah Zaid de Geek Culture a constaté que Combat mortel apporte efficacement la tradition au grand écran, proclamant que le redémarrage est exactement ce que les fans réclament depuis la première sortie d’action en direct en 1995.

« En tant que film basé sur le jeu vidéo populaire, Mortal Kombat amène efficacement le monde du jeu sur le grand écran avec beaucoup de soin et d’attention aux détails. La caractérisation et la représentation des combattants bien-aimés sont assez proches de leurs homologues du jeu, avec des tenues et les styles de combat étant presque identiques à ceux du jeu. Les visuels, les effets sonores, le sang et l’action sont exactement ce que les fans recherchent depuis le film original de 1995 et plus. «

James Marsh du South China Morning Post a fait écho à beaucoup de ces mêmes sentiments, déclarant que Combat mortel plaira surtout à ceux qui ont au moins une connaissance passagère de la franchise de jeux vidéo.

« Ce n’est certainement pas un drame de personnage nuancé; à la place, ce sont des boxeurs avec du sang de ninja et des bérets verts avec des bras de robot qui transforment des lézards invisibles et des démons aux ailes de chauve-souris en une pulpe sanglante. idiomes pseudo-spirituels jusqu’à ce qu’il soit temps de s’affronter à nouveau. Mortal Kombat n’est pas pour les palais avertis, mais pour ceux qui sont au courant – venez ici! «

Selon Bryan Tan, Yahoo! Actualités Singapour, le nouveau Combat mortel laisse les goûts de 1997 Mortal Kombat: Annihilation dans la poussière (Dieu merci pour cela) et est parsemé de slogans et de mouvements familiers qui ne manqueront pas de plaire à la foule.

«Les fans seront ravis de savoir que le film est une mise à niveau très significative du film Mortal Kombat Annihilation de 1997, qui aurait utilisé Word Art de Microsoft Word dans ses graphiques, a déclaré mon compagnon de cinéma astucieux et savant. les phrases et la signature se déplacent des personnages du film qui sont fidèles à la franchise de jeux vidéo. «

Cela ressemble Combat mortel ne craint pas la folie fantastique du jeu, avec Husain Rizvi de Khaleej Times révélant qu’il ne craint pas non plus la violence notoire; et c’est une très bonne chose.

« Maintenant, si vous vous demandez toujours si Mortal Kombat serait une bonne montre, laissez les » fatalités « emporter cette pensée. Bien que l’intrigue principale s’estompe au cours du film, les décès, la performance de Lawson et un début par ailleurs prometteur à un nouveau scénario dans la franchise Mortal Kombat rend le film intéressant. «

Bien sûr, le film n’est pas sans défauts, mais Sergio Pereira de Fortress était heureux de les laisser passer grâce aux séquences de combat extravagantes et à son engagement absolu à adapter même les éléments les plus ridiculement brutaux de Combat mortel.

« Mortal Kombat (2021) ne vient pas sans coups. Des problèmes de rythme au manque de développement des personnages et au montage étrange, ce n’est pas seulement une victoire rapide. Pourtant, malgré les coups occasionnels, le film continue de donner des coups de pied et de sortir victorieux à la fin. Parfois, vous avez juste besoin de regarder un film où un personnage gèle le sang d’un autre et le poignarde avec. «

Réalisé par Simon McQuoid dans son premier long métrage de réalisateur, et à partir d’un scénario de Greg Russo et Dave Callaham, cela ressemble à Combat mortel peut enfin être une adaptation de jeu vidéo digne du matériel.

Avec Mehcad Brooks comme Jax, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Tadanobu Asano comme Raiden, Hiroyuki Sanada comme Scorpion, Joe Taslim comme Sub-Zero et Lewis Tan comme nouveau personnage Cole Young, Combat mortel suit un combattant MMA échoué qui ignore sa lignée cachée ou pourquoi il est traqué par Sub-Zero du clan des assassins Lin-Kuei. Soucieux de sa sécurité et de celle de sa famille, il recherche une équipe de combattants qui ont été choisis pour défendre l’Earthrealm dans une bataille à enjeux élevés contre les forces de l’Outworld. Avec la promesse de sang, de sang et de morts célèbres, Mortal Kombat est un événement incontournable pour les fans.

Combat mortel est sorti en salles à l’international le 8 avril 2021 et devrait sortir par Warner Bros. Pictures aux États-Unis le 23 avril 2021, dans les salles traditionnelles et IMAX. Le film sera également diffusé simultanément sur HBO Max pour une durée limitée. Combat mortel est publié avec l’aimable autorisation de Warner Bros.

