Les premières critiques de la saison 3 de Cobra Kai promettent une grande confrontation qui vaut la peine d’attendre

Les premiers avis de la troisième saison de Cobra Kai sont dedans, et cela ressemble à un autre coup de grâce pour le Karate Kid série suite. Plutôt qu’un coup de tête controversé, les premières critiques suggèrent que Cobra Kai la saison 3 frappe fort dans tous les bons endroits, offrant une autre aventure dramatique, passionnante et amusante pour Daniel LaRusso et Johnny Lawrence.

À partir de Entertainment Weekly, la troisième saison de l’émission à succès se termine sur une note très positive, avec beaucoup de réflexion sensible en cours de route.

« Depuis la fin de la production, Cobra Kai est passé à Netflix et a obtenu un renouvellement au début de la saison 4. Le regain de popularité qui s’ensuit pourrait suggérer une longue course à venir – mais la finale pointe vers une fin de partie. Et cette finale est merveilleuse, merveilleuse, ridicule et merveilleuse: Une confrontation énergique pour les jeunes en révolte, accompagnée d’une représentation jamais plus sensible de la réminiscence d’âge moyen. Elle réaffirme Cobra Kai comme l’un des redémarrages les plus intelligents de notre ère de nostalgie. La série crée une fable morale au-delà de toute définition évidente d’ironie et de sincérité. « Etre un dur à cuire ne veut pas dire être un imbécile », explique Johnny. C’est une réplique loufoque et une vraie évolution. Comme tous les meilleurs professeurs, il continue d’apprendre.

SlashFilm a quant à lui établi des parallèles controversés avec le récent Guerres des étoiles suite de la trilogie, assimilant l’intense sensei de karaté John Kreese au retour de l’empereur Palpatine.

«À certains égards, vous pourriez établir des parallèles directs entre Cobra Kai et la trilogie de la suite de Star Wars. Si la saison 1 de cette série adoptait un peu l’approche de The Force Awakens, nous réintroduisions les personnages hérités tout en racontant une nouvelle histoire dans le même L’univers qui consistait à confronter l’héritage de l’histoire originale et la saison 2 consistait à se demander si ces personnages (ou n’importe qui) peuvent réellement changer, la saison 3 concerne les enseignants et comment leur héritage façonne leurs élèves de manière profonde. C’est vrai: c’est le dernier Jedi de l’univers de Karate Kid. Il y a aussi un peu de Rise of Skywalker ici, en particulier avec les machinations en cours de John Kreese. «

La RadioTimes a apprécié les séquences d’action, les qualifiant de «régal visuel» qui «fait avancer l’histoire de manière convaincante», tout en se délectant des «œufs de Pâques subtils et symboliques liés aux films Karate Kid».

« L’avant-dernier épisode est un moment fort qui vaut la peine d’attendre, et il se rapproche bien de l’épisode final. La finale de la saison 3 est plus résolue que l’équivalent de la saison 2, même s’il s’agit d’un épisode plus aléatoire. Néanmoins, sa récompense émotionnelle est satisfaisante et sera vous laisser envie de la saison quatre. À une époque d’innombrables redémarrages télévisés et cinématographiques, Cobra Kai est un réveil bienvenu. Compte tenu des événements de la troisième saison, il est clair que la série franchit une nouvelle étape. Il reste encore d’autres histoires à raconter dans cette série, côtelette de karaté et tout. «

JoBlo a tristement critiqué la série, avant d’ajouter que « Il est facile d’ignorer ces défauts car il y a beaucoup de plaisir à avoir avec cette série », mais a déclaré qu’ils « espéraient plus de ces épisodes ». La revue conclut que les créateurs Hurwitz et Schlossberg « avaient clairement déjà la quatrième saison en tête lorsqu’ils ont écrit la saison trois et mon opinion pourrait changer une fois que je les aurai vues ensemble. Cobra Kai est toujours un retour amusant à une franchise qui a encore de la vie dedans mais cette saison est le premier faux pas de la franchise depuis que Hilary Swank est devenue le prochain enfant de karaté. «

L’examen de Polygon a révélé que la série était une excellente continuation des événements dramatiques qui ont clôturé la saison 2, ainsi qu’un retour généralement brillant digne de Daniel-San.

« À l’approche de la saison 3 de Cobra Kai, je craignais que le désordre créé dans la saison 2 ne nous prépare à une vadrouille réparable, et un peu plus. J’étais particulièrement troublé par les taquineries de la visite de Daniel au Japon, pensant que nous aurions plus de nostalgie. grésillement que steak narratif. Mais la saison 3 a encore beaucoup de substance; cela m’a fait me soucier à nouveau de ce qui s’est passé et de ce qui va arriver à ces personnes, plutôt que de regretter les 10 épisodes précédents comme un conte qui n’avait pas besoin d’être raconté. C’est un sacré retour, mais nous n’en attendons pas moins de The Karate Kid. «

Le métro a décrit le retour de l’émission comme « une série qui ne devrait pas être aussi bonne que celle d’un voyage nostalgique », affirmant que la saison 3 « frappe en premier, frappe fort et ne montre aucune pitié ». Bien qu’ils aient également constaté que la série manquait dans certains domaines, à savoir «l’utilisation ou l’explication clairsemée de certains personnages qui méritaient plus de l’histoire que d’être simplement« l’enfant en colère »- notamment Robby, Tory et Hawk».

Showbiz Cheat Sheet a fait l’éloge de la saison 3 en disant: « Il y a beaucoup de substance dans la saison 3 de Cobra Kai, ce qui signifie qu’elle maintient les normes élevées qu’ils ont déjà fixées dans les saisons 1 et 2 », tandis que Paste Magazine a décrit la série comme une « pure évasion délice. »

Enfin, Consequence of Sound a attiré l’attention sur la capacité du spectacle à équilibrer tous les éléments pour en faire un tout cohérent; « C’est un accomplissement stupéfiant qui continue de décevoir nos espérances. Ce qui maintient tout ensemble – et c’est important – est l’équilibre. C’était la plus grande leçon de Miyagi. Comme il l’a dit à Daniel Way, en 1984, » L’équilibre est la clé. Bon équilibre, bon karaté. Tout va bien. Mauvais équilibre, mieux vaut faire ses valises, rentrer à la maison. Comprenez? « C’est une leçon que Cobra Kai n’a pas encore oubliée, et tant que Heald, Hurwitz et Schlossberg restent fidèles à ces mots, le meilleur Karaté reste à l’intérieur d’eux et il n’y a aucune raison pour aucun d’entre nous de quitter le tapis. , cette chose doit durer assez longtemps pour nous donner de l’argent. «

Situé 34 ans après le premier Karate Kid film, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso. La saison 3 reprend les personnages alors qu’ils ont du mal à accepter les répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la palpitante finale de la deuxième saison de la série.

Cobra Kai La saison 3 devrait maintenant sortir une semaine plus tôt que prévu et sera disponible à partir du 1er janvier 2021 sur l’application de streaming officielle Netflix.com.

