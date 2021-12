Les premières critiques de King’s Man suggèrent des problèmes de tonalité pour la préquelle longtemps retardée

On vous pardonnera peut-être une touche de déjà vu, mais Kingsman préquelle L’homme du roi est à nouveau sur le point d’arriver dans les cinémas, et même si nous semblons être presque arrivés ici plusieurs fois … cette fois, il semble que le film dirigé par Ralph Fiennes va s’en tenir à sa sortie fin décembre. Maintenant, nous voyons les premières critiques arriver en ligne de la part des critiques et du public régulier qui ont eu un aperçu du film en avant-première, et avec les fans de la franchise qui ne savent pas exactement à quoi s’attendre, ils ne devraient vraiment pas se fier à ces opinions pour toute illumination.

L’homme du roi est le troisième film sorti dans la franchise basé sur la bande dessinée de Mark Millar et Dave Gibbons Les services secrets. Les deux premiers films, 2014 Kingsman : les services secrets et la suite de 2017 Kingsman : le cercle d’or, étaient clairement commercialisés comme faisant partie du genre d’espionnage comique et ils étaient à la hauteur de leur nom. La préquelle est cependant quelque chose de différent, car se déroulant dans le passé, elle est considérée comme un drame d’époque et bien qu’elle conserve les éléments d’espionnage et certains éléments comiques, les premières critiques du film suggèrent que ces éléments ne se mélangent pas très bien et partent. le film un désordre tonal.

Le journaliste de Gizmodo, Germain Lussier, était l’un de ceux qui n’ont pas tout à fait compris le nouveau film, déclarant: «Je n’étais pas un fan de The King’s Man. J’adore les deux premiers films et le travail de Vaughn en général, mais ce prequel n’enrichit pas particulièrement cette mythologie. L’action est amusante quand elle se passe mais il n’y en a pas une tonne et l’histoire est maladroitement décousue. Je l’ai oublié au moment où ça s’est terminé.

Molly Freeman de Screen Rant n’est pas non plus impressionnée par la préquelle, bien qu’elle soit une grande fan des films originaux. Elle a écrit: «En tant que personne qui aime le premier film de Kingsman et a vraiment apprécié le second, tout ce que j’ai vraiment à dire à propos de The King’s Man, c’est … c’est mauvais. Il y a de l’action soignée et des performances amusantes, mais l’histoire et le ton sont en désordre et la « comédie » est parfois carrément horrible.

Jeff Ewing a semblé résumer le sentiment dominant en disant: «L’HOMME DU ROI ressemble à deux films très différents, 1917 dans une coquille KINGSMAN. Le script ressemble à des pages de deux scripts distincts mélangés. Quand il y a de l’action, c’est bien fait, mais les implications du méchant sont désordonnées (c’est un euphémisme).

Cependant, le film a quelques fans, bien que peu nombreux, dont Cassam Looch, qui a déclaré: «L’homme du roi est une histoire inattendue sur la Première Guerre mondiale, un film d’action brillant de Ralph Fiennes et une préquelle historique réunis en un seul. Un fil d’origine adapté au premier film. Un grand bravo de ma part. Le média d’horreur YouTuber Ryan Hollinger a également pris des risques pour suggérer que The King’s Man est le meilleur de la série. Il a écrit : « The King’s Man pourrait être l’une des plus grandes surprises de cette année ! Il a le rythme excessif et désordonné de la série, mais au niveau de l’histoire, il est beaucoup plus ancré et remarquablement poignant. Probablement le meilleur de la série. Rasputin de Rhys Ifans est parfait. C’est un méchant joker fou de Bond.





Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion sur L’homme du roi, vous pourrez enfin le voir au cinéma après un délai de deux ans le 22 décembre.





