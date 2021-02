Les prédictions textuelles arrivent sur Microsoft Word, dix ans après la conquête des smartphones

Les prédictions textuelles sont une caractéristique qui aujourd’hui peut nous sembler banale et évidente. Ils sont dans les smartphones depuis plus d’une décennie grâce à leur intégration dans les claviers du système d’exploitation. Désormais l’éditeur de texte le plus populaire au monde, Microsoft Word, n’avait pas de prédiction de texte jusqu’à présent.





La prédiction de texte est une option qui permet écrivez plus vite en évitant d’avoir à taper les mots qui suivent. Ceci, bien sûr, si le système prédit correctement ce que nous voulons écrire. Sur les téléphones mobiles, il a été extrêmement utile à plusieurs reprises en raison de la difficulté de taper sur un petit clavier virtuel. Son utilité sur le bureau reste à voir.

Fonctionnement des prédictions de texte dans Word

En septembre de l’année dernière, Microsoft a annoncé que Word et Outlook intégreraient éventuellement des prédictions de texte. Cette fonctionnalité afficherait en gris la fin des mots que nous écrivons ou les mots suivants en fonction de ce que l’application prédit. C’est une option similaire à ce que l’on peut trouver dans Google Docs ou Gmail par exemple.

Une fois que les prédictions apparaissent en gris, l’utilisateur peut appuyez sur la touche TAB pour placer le curseur à la fin de la prédiction et l’accepter ou la touche Echap pour rejeter la prédiction et la faire disparaître. Comment et combien de fois les prédictions apparaissent est quelque chose que l’utilisateur ne peut pas contrôler, Microsoft indique qu’il utilise un algorithme d’apprentissage automatique pour déterminer les prédictions faites par Word.

Les prédictions textuelles ne sont pas toujours du goût de tout le monde et peuvent être ennuyeuses pour certains utilisateurs. C’est à cause de ça Microsoft permettra de les désactiver pour qu’ils n’apparaissent plus. Pour ce faire, il vous suffit d’aller dans la barre d’état et de désactiver l’option où il est dit « Prédictions de texte: Oui ».

Microsoft a testé cette nouvelle option avec un pourcentage d’utilisateurs de la version bêta publique de Windows. Vous allez maintenant intégrer la fonctionnalité pour tous les utilisateurs dans la prochaine mise à jour de Microsoft 365, comme indiqué dans la feuille de route de la suite Microsoft 365. Tout au long du mois de mars, il atteindra tous les utilisateurs Microsoft 365 dans Word.

Si Microsoft Word a pu perdre une certaine popularité ces dernières années au profit de Google Docs qui est gratuit et permet une meilleure collaboration, toujours l’une des applications de bureau les plus populaires. Une grande partie de cette popularité est due au fait qu’il est pratiquement devenu une norme pour les documents. De plus, avec la multitude de modèles disponibles, vous pouvez créer pratiquement n’importe quel type de document dans l’application.

Via | Slashdot