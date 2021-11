Les prédictions épiques des Simpsons pour 2021

Les 30 dernières années, Les Simpsons il est devenu une machine à prédire l’avenir. Il y avait plusieurs événements qui d’une manière ou d’une autre étaient anticipés dans le spectacle créé par Matt Groening, avec l’exemple clair de la présidence de Donald Trump dans le cadre de celui-ci. Bien sûr, la liste des prémonitions est interminable et si vous regardez de plus près, vous trouverez probablement des failles dans la logique derrière cela. Bien sûr, cela n’a pas d’importance pour les fans.

Cette année, Les Simpsons Ils n’ont pas fait exception, et un peu moins de deux mois pour terminer 2021, quatre moments ont été trouvés qui étaient anticipés par la série. Ci-dessous, vous verrez la liste des plus marquantes, ce qui vous fera vous demander pendant des heures si les créateurs et scénaristes ont une sorte de boule de cristal qui leur permet de tout anticiper avec une telle précision.

Le voyage de Richard Branson dans l’espace

Le créateur de Groupe vierge il a parcouru 85 kilomètres au-dessus du sol et a atteint la stratosphère, où il a pu être suspendu pendant quelques instants sans gravité. En 2008, un épisode de Les Simpsons a montré l’homme d’affaires à bord d’un avion et dans les réseaux ils n’ont pas tardé à comparer une image de l’épisode en question, appelée « Les brûlures et les abeilles » de la 20e saison.

Ted Cruz en vacances avec le Texas en difficulté

Ted Cruz a donné la note en février lorsqu’il a été détecté à l’aéroport alors qu’il se rendait à Cancun avec sa famille. Le sénateur du Texas a dû s’excuser pour ce qu’il avait fait car lorsqu’il a choisi de partir, l’État traversait une grave crise en pleine pandémie, avec la population sans électricité ni eau. Ceci a été comparé à la séquence dans laquelle le Maire Diamant il fait une annonce devant un plateau pour faire semblant d’être dans son bureau, alors qu’en fait il était sur la plage, en train de se reposer.

Tom Hanks en charge d’un message gouvernemental

Après l’hypothèse de Joe Biden et Kamala harris en tant que nouvellement responsable de l’avenir des États-Unis, Tom Hanks il a été choisi comme messager pour parler aux citoyens. Ce n’était pas la première fois que l’acteur le faisait, puisque dans le film de Les Simpsons on le voyait passer un message à ses compatriotes. « Le gouvernement américain a perdu sa crédibilité, alors il a emprunté une partie de la mienne », Il dit Hanks avant de faire l’annonce.

La garde-robe de Kamala Harris

Kamala harris est entrée dans l’histoire et est devenue la première femme à occuper le poste de vice-présidence. Pour ce faire, il a choisi une garde-robe très similaire à celle vue dans Lisa lors d’un épisode dans lequel elle a été présentée comme la plus haute présidente des États-Unis et successeur (également) de Donald Trump. Pour beaucoup, il ne fait aucun doute que les costumes entre le personnage animé et Kamala est identique.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur

Apple Store ou en

boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez

« Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂