Sur plus de trois décennies, ‘Les Simpsons’ Ils nous ont offert des moments inoubliables et sont devenus une icône populaire de la culture mondiale, se positionnant comme l’un des programmes télévisés les plus regardés de l’histoire. Bien qu’il y ait eu une baisse de qualité dans les saisons, les fans continuent de regarder la série et de plus en plus de répétitions d’anciens épisodes.

Quand il s’agit de parler de situations préférées parmi les fans, beaucoup peuvent être mentionnés, mais s’il y a quelque chose pour lequel ils ont attiré l’attention d’un public en dehors de l’émission, c’est leur capacité à prédire divers événements depuis sa création, comme le Coronavirus, le achat de Fox par Disney, le président Donald Trump des États-Unis, Attack on the Twin Towers, etc.

En plus de la famille jaune, il y a d’autres prophètes qui, selon leurs partisans, sont efficaces dans leurs paroles, comme le célèbre Nostradamus, qui a laissé ses pensées pour 2021, comme « Baba Vanga ». ‘Les Simpsons’ ils ne veulent pas rester derrière eux, c’est pourquoi le journal britannique Birmingham en direct a présenté 7 prédictions qui peuvent se réaliser l’année prochaine.

+ Les prédictions des Simpsons qui peuvent être réalisées en 2021: