Les prédictions de chansons d’été 2021 de Spotify sont là — Spotify

Nous avons compté les jours et l’été est enfin arrivé dans l’hémisphère nord. Alors que certaines régions du monde commencent à s’ouvrir pour des concerts en plein air et des barbecues dans la cour, ce sera certainement une saison dominée par des confitures de bien-être et des odes à un nouveau départ.

L’équipe mondiale de curation de Spotify a travaillé d’arrache-pied pour examiner les numéros de streaming, analyser la trajectoire actuelle des pistes et scruter des boules de cristal, le tout pour prévoir quelles chansons pourraient figurer en bonne place dans vos listes de lecture cet été.

Prenez votre crème solaire et vos écouteurs. Voici, sans ordre particulier, les prédictions officielles de Spotify sur les chansons d’été :

« bon 4 vous » par Olivia Rodrigo

« Todo De Ti » par Rauw Alejandro

« Embrasse-moi plus ” de Doja Cat, feat. SZA

« Beurre » par BTS

« WUSYANAME ” par Tyler, The Creator, feat. YoungBoy n’a plus jamais cassé et Ty Dolla € ign

« en lévitation ” de Dua Lipa, feat. DaBaby

« Laisse la porte ouverte » par Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

« Mauvaises habitudes » par Ed Sheeran

« Essence » par WizKid, exploit. Termes

« EL MAKINON » par KAROL G, Mariah Angeliq

« Les pêches ” par Justin Bieber feat. Daniel César, Giveon

« Hymne du chagrin » de Galantis avec David Guetta, Little Mix

« âme transparente ” par WILLOW, feat. Travis Barker

« Thot merde » par Megan Thee Stallion

« J’arrête de boire » par Kelsea Ballerini, LANY

« Vendredi ” par Riton, Nightcrawlers, feat. Mufasa & Hypeman, Dopamine

« RAPSTAR » par Polo G

« MONTERO (Appelle-moi par ton nom) » par Lil Nas X

« balnéaire_demo » par SEB

« Sérotonine » par fille en rouge

« Qué Más Pues? » par J Balvin, Maria Becerra

« timide loin » par vingt et un pilotes

« Yonaguni » par Bad Bunny

« Tard le soir » par Roddy Ricch

« Save Your Tears » de The Weeknd avec Ariana Grande

Prêt à vous prélasser au soleil sur une nouvelle bande-son ? Diffusez la liste de lecture Songs of Summer de Spotify.