Les précommandes PS5 ont mis 20 minutes à se vendre en Chine

Il n’a fallu que 20 minutes aux précommandes de PlayStation 5 pour se vendre en Chine, le système devant sortir le 15 mai. Sony a confirmé la date lors d’un livestream plus tôt cette semaine, qui a également vu la confirmation du titre d’action de personnage développé au pays Lost Soul Aside pour la console de nouvelle génération. Les titres de la fenêtre de lancement incluront Genshin Impact, Sackboy: A Big Adventure et Ratchet & Clank: Rift Apart, bien que Niko Partners note que seul le titre de miHoYo a été autorisé jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, PlayStation a engagé plus de 50000 unités dans la région, mais avec des contraintes d’approvisionnement dans le monde entier, il est presque garanti que la demande dépassera à nouveau l’offre. Sony a averti qu’il est peu probable que la situation s’améliore dans un proche avenir, bien que le système de nouvelle génération surclasse sa PS4 record lors du lancement aligné.

Bien sûr, le marché des consoles est encore relativement niche en Chine en raison de divers facteurs, y compris une réglementation stricte, mais la Nintendo Switch a réussi dans le pays et Sony a travaillé dur pour cultiver un contenu ciblé dans la région dans le cadre de son projet China Hero. . Il espère pouvoir améliorer ses efforts avec la PS4 et, compte tenu de la demande initiale, il semble être sur la bonne voie jusqu’à présent.