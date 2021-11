Les précommandes de billets Eternals surpassent Shang-Chi avant le week-end d’ouverture

Nous semblons avoir parcouru un long chemin depuis l’incertitude de savoir si tous les films de Marvel 2021 verraient une sortie jour et date, et malgré Éternels recevant une énorme quantité de négativité sur Rotten Tomatoes avant sa sortie, les préventes de la dernière offre MCU montrent une fois de plus que l’industrie cinématographique reprend ses activités comme d’habitude après les fermetures de Covid des deux dernières années. Selon Fandango, les ventes de billets dépassent actuellement Shang-Chi et la légende des dix anneaux, et est le deuxième film classé de l’année en termes de volume de ventes, avec seulement Veuve noire devant elle.

Dans un communiqué de presse, le rédacteur en chef de Fandango, Erik Davis, a déclaré : « Éternels est une épopée obsédante, émouvante et spectaculaire, du genre que seule Chloe Zhao peut offrir et qui demande à être vue sur grand écran. Il offre une nouvelle mythologie MCU qui le fait se sentir séparé de tous les films Marvel qui l’ont précédé, et il emmène la marque dans une nouvelle direction rafraîchissante. »

Selon des informations détaillées sur la plate-forme de vente de billets, une enquête auprès de plus de 1000 acheteurs de billets a révélé que seulement 2% ont déclaré qu’ils n’étaient pas ravis de voir toute la liste des nouveaux personnages introduits dans le film, tandis que 97% voulaient voir un « type différent » de film Marvel, et 94% ont préféré le style de tournage sur place de Chloe Zhao par opposition à la technologie de la scène sonore utilisée par des gens comme Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Bien sûr, rien de tout cela ne change les coups qui Éternels a reçu des critiques en ligne.

La semaine dernière Éternels est devenu le film Marvel le moins bien noté de tous les temps sur Rotten Tomatoes, tombant en dessous du très décrié Thor: Le Monde des Ténèbres, et les critiques ont continué à être massivement divisées entre ceux qui ne peuvent pas attendre les nouveaux arrivants au MCU, et ceux qui, pour une raison quelconque, pensent que Kevin Feige et Co se sont égarés avec une longue et laborieuse fête de l’ennui. L’univers cinématographique Marvel n’est pas sur le point de s’effondrer sur la base de critiques en ligne, et avec plus de trente projets actuellement en cours sur leur film et leur ardoise Disney +, personne ne s’y attend. Éternels être vraiment blessé par tout cela, et Zhao ne s’inquiète certainement pas des opposants.

« Ce que j’ai aimé dans la réalisation de ce film, c’est qu’il est si proche de l’origine du MCU va également avoir une grande répercussion sur le MCU. Avec ces deux-là comme sécurisés, nous pouvons jouer et faire ce que nous voulons et faire un film autonome fort et laissez tout sur la table », a déclaré Zhao à The Playlist. « Je serais de retour dans une seconde à travailler avec l’équipe de Marvel, c’est sûr. Alors nous verrons. »

Une chose sur laquelle tout le monde semble d’accord, c’est que Éternels est tout simplement spectaculaire sur le plan des effets spéciaux, même si le scénario « en deux parties » du film semble un peu trop pour certains. Kevin Feige a promis que la phase quatre du MCU concernait de nouveaux départs et Éternels semble apporter le plus grand afflux de nouveaux personnages jamais vu dans un seul film Marvel. Nous devrons simplement attendre pour savoir comment ils figureront dans le futur de la franchise, mais nous saurons combien de personnes sont à bord avec l’équipe toute-puissante lorsque le film arrivera dans les salles de cinéma ce week-end. Cela nous vient de Comicbook.com.

Sujets : Eternals, Box Office