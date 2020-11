Les pré-commandes PS5 de MediaMarkt & Saturn sont énervées, déclaration publiée

En outre, la situation des pré-commandes que leur PS5 lors de la 1ère ou 2ème vague Saturne ou MediaMarkt avait ordonné, déroutant à déprimant. Pour l’instant, la majorité des joueurs n’ont apparemment pas reçu de confirmation d’expédition, encore moins une PlayStation 5.

Dans notre sondage, que nous avons commencé hier sur 45secondes.fr, a déclaré 52 pour cent (572 votes) de tous les participants qui n’ont pas encore reçu de confirmation d’expédition, mais ont déjà payé leur commande en totalité ou au moins payé un acompte pour celle-ci. 6 pour cent a déclaré qu’aucune confirmation d’expédition n’avait été reçue, mais que le prix d’achat n’avait pas encore été payé. 14 pour cent Selon notre enquête, ont reçu leurs PS5 qu’ils avaient commandés à Saturn ou MediaMarkt à temps. Pour 5% de tous les répondants, la PS5 commandée (Saturn / MediaMarkt) est actuellement en route.

Quelle est la situation actuelle chez Saturn / MediaMarkt?

En attendant est Samedi 21 novembre et ainsi quelques jours se sont écoulés depuis Lancement de la PS5 emménagé dans le pays. Saturn Allemagne a partagé une déclaration officielle sur la situation actuelle sur la page Facebook officielle, sous laquelle les clients concernés devraient poser leurs questions sur la PS5:

«Malheureusement, lorsque la PS5 a été mise en vente, nous n’avons pas pu fournir directement à tout le monde une console. Mais que ce soit à la livraison ou pour l’auto-collecte, nous faisons de notre mieux pour que chacun reçoive sa console le plus rapidement possible. La demande est très forte et nous sommes en contact étroit avec le fabricant afin de réaliser toutes les précommandes le plus rapidement possible. Nous voulons la console pour tous les joueurs amateurs, pour tous les joueurs professionnels, pour vous tous. «

En fin de compte, cette déclaration ne diffère pas beaucoup des déclarations que les clients ont reçues des employés au cours des derniers jours par e-mail ou par téléphone. Cependant, le message ne dit pas quand les commandes encore ouvertes seront finalement traitées. L’ensemble de la situation reste donc assez déroutant et assez ennuyeux pour tous les clients.

Ayez un peu plus de patience

Néanmoins, nous conseillons à tous les pré-commandes de conserver leur commande au moins jusqu’au début de la semaine prochaine ne pas annuler. Cela peut prendre quelques jours à quelques semaines avant l’arrivée de la PS5, mais au moins vous recevrez une copie des consoles convoitées. Pour le moment, il semble que la 3e vague du 19 novembre était la dernière chance d’obtenir une PlayStation 5 cette année. Si vous n’avez pas eu de chance ici, vous devrez attendre au moins quelques semaines ou quelques mois pour avoir une autre chance.

eBay en dernier recours? Non!

La dernière option pour les joueurs particulièrement impatients et un gros portefeuille n’est actuellement que cela Plateforme d’enchères EBay Cependant, les consoles sont proposées ici à des prix complètement hors de prix. C’est pourquoi nous ne pouvons pas recommander cette «alternative» en toute conscience ni même vous déconseiller. Mieux vaut économiser votre argent sur les nouveaux contingents PS5 et ne pas dépenser des centaines d’euros si vous n’êtes pas obligé.

Dans tous les cas, nous vous souhaitons la meilleure des chances pour l’expédition de votre PS5 et espérons que de nouvelles consoles de la console seront bientôt disponibles.

