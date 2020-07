Les pouvoirs de force de Moff Gideon dans The Mandalorian Saison 2

Les fans ont hâte de voir plus de Breaking Bad La star Giancarlo Esposito dans le rôle du mystérieux Moff Gideon dans la série Disney + Le mandalorien, et découvrez comment exactement il a mis la main sur le Darksaber. Eh bien, Esposito a ajouté à l’intrigue déjà croissante, suggérant que Moff Gideon, le chef d’un vestige impérial intéressé par l’enfant, pourrait être sensible à la Force.

tout en discutant de son rôle dans le prochain Far Cry 6, la discussion a porté sur le rôle de Gideon dans la deuxième saison de Le mandalorien, avec Giancarlo Esposito indiquant clairement que son personnage ne porte pas simplement le sabre noir comme un trophée. “Être en mesure d’avoir ce pouvoir royal et gracieux, mais d’avoir ce sabre qui délimite une partie de moi différente de tout autre personnage”, a déclaré Esposito.

“Avoir ce sabre signifie que je peux l’utiliser, et je peux faire mon sale boulot, que je suis un combattant, que je suis un guerrier. Cela fait partie de moi. Cela crée aussi la possibilité qu’il soit l’un des Il a peut-être ça, et c’est intéressant pour moi car est-il vraiment ce héros déchu? Est-il un descendant de Dark Vador. Qui est-il? Que veut-il? Il sait tout sur tout, et vous devrez Attends pour le savoir. Ouais, il est en fait assez bon avec ce Darksaber aussi. “

Esposito mentionne que Moff Gideon pourrait être un “descendant de Vader”, ce qui signifie probablement qu’il est un adepte des enseignements de Vader plutôt qu’un parent de sang. Il dit également qu’il y a une possibilité que Gideon soit “l’un de ceux”, ce qui ressemble beaucoup à ce qu’il pourrait laisser entendre que Gideon est un utilisateur de Force. Bien sûr, Esposito parvient à maintenir le mystère entourant son personnage et son ensemble particulier de compétences, mais l’idée de Gideon non seulement brandissant le sabre noir, mais le maniant bien, fait la perspective de Le mandalorien la saison 2 encore plus excitante qu’elle ne l’était déjà.

Malgré les circonstances mondiales en cours qui ont immobilisé une grande partie de l’industrie du divertissement, la deuxième saison très attendue de Le mandalorien est toujours sur la bonne voie pour faire ses débuts en octobre sur Disney +, le producteur exécutif Jon Favreau ayant récemment fourni une mise à jour. «Nous avons eu la chance d’avoir terminé la photographie avant le verrouillage», a déclaré Favreau plus tôt ce mois-ci. «Grâce à la technologie avancée de Lucasfilm et de l’ILM, nous avons pu réaliser tous nos effets visuels, ainsi que le montage et la postproduction à distance grâce à des systèmes qui avaient été mis en place par ces sociétés pour nous.

Le mandalorien met en vedette Pedro Pascal dans le rôle du mystérieux personnage principal, naviguant à travers le Guerres des étoiles galaxie, se lancer dans toutes sortes d’aventures dans l’exercice de ses fonctions de chasseur de primes. La série reprend l’histoire après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre de la trilogie Disney. Nous suivons les difficultés de ce chasseur solitaire dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le casting de soutien comprend Gina Carano, Giancarlo Esposito et Carl Weathers, avec les acteurs Rosario Dawson (Clerks II), Timothy Olyphant (Justified), Temuera Morrison (Aquaman), Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) et Michael Biehn (The Terminator) ajouté à la liste pour la deuxième série. Plusieurs personnages populaires seront introduits dans le monde de Le mandalorien y compris le héros de Clone Wars Ahsoka Tano, Bo-Katan Kryze et son compagnon chasseur de primes Boba Fett.

Le mandalorien La saison 2 est prévue pour Disney + en octobre 2020. Cela nous vient de Entertainment Tonight.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming