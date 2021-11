Les pouvoirs de Black Adam qui le rendent plus dangereux que Superman

in

Les DC Univers étendu se prépare à recevoir un nouveau champion. Un personnage puissant prêt à affirmer sa volonté sur les autres. Adam noir n’a pas les liens moraux que le reste des héros de la marque. Dans son code, si vous faites souffrir sa famille ou son peuple, vous devez mourir. Dwayne Johnson, l’acteur en charge de ce méchant ? a souligné que le « La hiérarchie du pouvoir est sur le point de changer » au sein de la marque.

L’acteur populaire s’est bien préparé pour ce rôle qui compte beaucoup pour lui. Le Rocher je voulais jouer Adam noir il y a longtemps et maintenant les tournants de la vie le trouvent dans le rôle qu’il a tant désiré assumer. Le film en question présentera également le Société de justice d’Amérique. Est-ce que tuAdam noir fera face à l’équipe de héros?

Les pouvoirs de Black Adam

La question valable est de savoir quel type de pouvoir a-t-il Adam noir. Il semble être dans la même ligue que Superman et il pourrait même être plus dangereux que l’Homme d’Acier. Rappelons-nous : les pouvoirs de Adam noir viennent de la magie, tout comme ceux de Shazam. Et tout indique qu’il n’a pas de limites comme Kal-El avec la kryptonite. Cet anti-héros arrive pour frapper fort.

Quels sont les pouvoirs de Adam noir? Il a l’endurance du dieu égyptien Shu, la vitesse du dieu égyptien Horus, la force du dieu égyptien Amon, la sagesse du dieu égyptien Zahuti, la puissance du dieu égyptien Aton et la bravoure du dieu égyptien Mehen . Les noms de ces dieux composent le mot Shazam Quoi Adam noir vous devez prononcer pour accéder à vos compétences.

Ce personnage a une force, une vitesse, une endurance surhumaines et peut tirer de puissants éclairs. Il n’a aucune restriction morale et se bat en utilisant 100% de ses capacités, ces dernières le rendent plus dangereux que Superman. Clark Kent se retient toujours car il cherche le meilleur dans la nature de ses adversaires. S’ils devaient se battre, l’Homme d’Acier devrait utiliser tout son pouvoir pour remporter la victoire.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂