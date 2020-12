Les pouvoirs achètent tout et laissent les pauvres sans vaccin

Les pays riches réservent plus de doses de vaccins contre le covid-19 qu’ils n’en ont réellement besoin, ce qui laissera la population des pays plus pauvres sans défense, prévient l’Alliance populaire pour les vaccins. groupe qui rassemble des organisations comme Oxfam, Amnesty International et Global Justice Now).

Le groupe estime que près de 70 pays à faible revenu ne pourront vacciner que 1 sur 10 de leurs citoyens, malgré le fait que les créateurs du vaccin Oxford / AstraZeneca ont promis d’offrir 64% de leurs doses aux pays en développement.

Il existe différentes initiatives pour défendre une distribution homogène de vaccins contre la covid-19 dans le monde. L’engagement connu sous le nom de Covax a réussi à garantir 700 millions de doses de vaccins à distribuer dans 92 pays signataires à faible revenu.

Mais même ainsi, la People’s Vaccine Alliance affirme qu’il y aura un déficit de vaccination dans ces pays, car la plupart des doses sont achetées en grande quantité par les pays riches.

Les estimations de la Coalition indiquent que les pays à revenu élevé ont acheté suffisamment de doses pour vacciner leur population entière trois fois, si tous les vaccins sont en fait approuvés pour utilisation.