Les pourparlers Happy Death Day 3 ont lieu, déclare Jason Blum

Rien n’est encore gravé dans le marbre, mais Joyeux jour de la mort 3 se rapproche peu à peu de la réalité. En 2017, le producteur Jason Blum et le réalisateur Christopher Landon se sont associés pour sortir l’original Happy Death Day, un film suivant une jeune femme nommée Tree qui se fait assassiner tous les jours alors qu’elle est coincée dans une boucle temporelle jusqu’à ce qu’elle entreprenne de retrouver son assassin et d’arrêter sa mort. Joué par Jessica Rothe, Tree est revenu dans la suite de 2019 Bonne fête de la mort 2Uégalement réalisé par Landon et produit par Blum.

Dans le passé, Blum et Landon ont taquiné un troisième Joyeux jour de la mort, mais pour l’instant, la suite n’a pas été officiellement éclairée à Blumhouse. Mais Blum n’a pas renoncé à la suite potentielle, comme l’a révélé une récente conversation avec Screen Rant. Blum a révélé qu’il avait récemment eu une réunion avec Landon et les deux parlaient de Joyeux jour de la mort 3. Cela ne signifie pas que le film se déroule définitivement, mais la mise à jour est certainement un bon signe pour les fans qui souhaitent un troisième opus.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Devinez avec qui j’ai déjeuné hier ? M. Christopher Landon. Et devinez de quoi nous avons discuté ? Joyeux jour de la mort 3. Nous en avons discuté. au sommet de nos esprits. Je ne dis pas que nous le faisons, mais je ne dis pas que nous ne le faisons pas.

Happy Death Day 3 est « prêt à partir » depuis des années

Images universelles

Christopher Landon a déclaré en 2020 qu’il était si confiant que Joyeux jour de la mort 3 arriverait qu’il avait déjà écrit un plan et savait exactement ce que l’intrigue allait être. Il a même partagé quelques indices sur le concept, révélant qu’il ne se déroulerait pas le même jour. Ce que le cinéaste attendait à ce moment-là, c’était que Blumhouse et Universal soient sur la même page et donnent le feu vert à la suite d’horreur. À l’époque, Landon a également déclaré qu’il était possible que le troisième film soit développé pour le service de streaming Peacock.

« Je pense que tout le monde le veut, mais je pense que c’est juste un défi logistique en ce moment. Et il a été dit qu’ils essaieraient peut-être de le faire pour leur nouveau service de streaming, pour Peacock, donc je pense qu’il y a un vrai coup que ça pourrait Et la grande chose à propos de l’idée est que, et c’est un spoiler, il ne se déroule pas le même jour que les deux autres films, donc cela nous permet en quelque sorte de prendre un peu notre temps et de comprendre dehors. »

Landon a également déclaré que Jessica Rothe était prête à revenir en tant que Tree pour aider à fermer le Joyeux jour de la mort trilogie, il semblerait donc que tous les bons ingrédients soient réunis pour que le troisième film fonctionne. Voyons juste si ces discussions récentes avec Landon et Jason Blum finissent par Joyeux jour de la mort 3 obtenir une annonce officielle dans un proche avenir.