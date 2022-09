Les pourparlers de renaissance de King of the Hill échouent chez Fox

Dang it, Bobby: Fox a mis le kibosh sur le renouveau prévu de King of the Hill de Mike Judge.

Nous sommes peut-être plongés dans l’ère des réveils et des redémarrages, mais Hank Hill et sa famille vont rester dans le passé. Au cours des deux dernières années, il y a eu des rumeurs et des rapports d’un roi de la colline réveil qui se passe à Fox. En juillet, le renouveau potentiel semblait avoir obtenu sa mise à jour la plus prometteuse à ce jour lorsque le co-créateur Mike Judge a déclaré aux fans du Comic-Con de San Diego que roi de la colline avait « une très bonne chance de revenir ». Cela faisait suite à une précédente allumette du scénariste-producteur Brent Forrester selon laquelle la série était en « négociations chaudes » pour un redémarrage qui reprendrait une décennie et demie après l’émission originale.

« Je suis sûr [series creators] Greg Daniels et Mike Judge vont me tuer pour avoir partagé ça, mais… ENFER OUI », a déclaré Forrester à propos d’un réveil. « Ils sont en négociations pour ramener roi de la colline. L’administration Trump l’a rendue soudainement très pertinente. Les personnages ont tous âgés de 15 ans. Le projet est trop bien. Bon j’en ai trop dit. »

Tout cela semblait dandy pour les fans impatients de voir Hank Hill condamner à nouveau le comportement de son fils dans une toute nouvelle série. Malheureusement pour ces fans, il a maintenant été révélé que Fox avait transmis le renouveau. Selon THR, la nouvelle vient directement du président de Fox Entertainment, Michael Thorn, qui a clairement indiqué que si la série reprenait, ce ne serait pas dans son ancien domicile.

« Ça ne va pas être avec Fox. Nous aimons cette équipe et nous aimons ce spectacle. Cela fait évidemment partie de notre héritage d’animation. Mais nous nous concentrons vraiment sur l’animation en lançant le genre de la prochaine vague de notre série animée signature, tout en conservant nos grands spectacles hérités.

Le roi de la colline ne reviendra pas chez Fox

Fox passant un nouveau roi de la colline n’est pas à cause d’un manque de confiance dans son succès. Thorn dit que le fait que Disney possède 20th Century est la principale raison pour laquelle la série ne reviendra pas sur Fox. Le réseau est plus déterminé à se concentrer sur de nouvelles émissions où il peut avoir une propriété plus indépendante. Avec roi de la collinece n’est pas une option, mettre la renaissance hors de la table.

« Nous nous concentrons vraiment sur les nouvelles émissions qui, selon nous, peuvent éclater de manière créative, dans lesquelles nous détenons également une participation importante, et si ce n’est pas le cas, nous en possédons 100 %. Et dans une émission comme roi de la colline, que nous aimons, il n’y a vraiment aucune possibilité pour nous d’avoir une participation dans cette émission. Ce n’est pas une décision que nous pouvons prendre au fur et à mesure que nous développons notre prochaine vague d’animation, où la propriété est tellement, tellement cruciale pour le succès à long terme de ces séries.

Il y a encore un peu d’espoir pour le renouveau, car il y a toujours la possibilité qu’un service de streaming débourse l’argent nécessaire pour obtenir les droits d’un nouveau roi de la colline série. Comme le nouveau Beavis et Butthead le renouveau a été repris par Paramount + après son annonce initiale pour Comedy Central, peut-être que cela pourrait aussi être une nouvelle avenue pour roi de la colline.