Les pourparlers de relance de Luke Cage avec Marvel sont inexistants, dit Mike Colter

Depuis la fin de la collaboration entre Marvel et Netflix, les droits sur les goûts de Daredevil, Le punisseur et Luke Cage sont enfin revenus à Marvel Studios. Les fans attendaient avec impatience le retour de certains de ces personnages, et bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite, on soupçonne qu’ils apparaîtront dans l’un des nombreux projets à l’horizon du MCU. Malheureusement, selon Luke Cage star Mike Colter, il est peu probable qu’il revienne lorsque le personnage le fera.

L’acteur a confirmé qu’il n’avait eu aucune discussion « du tout » avec merveille depuis l’annulation de l’émission, et qu’il pense rarement à reprendre le rôle du héros pare-balles de Harlem.

«Je dois dire que j’y pense rarement dans le sens de ce qui pourrait être ou sera, je sais que les fans ont hâte de voir quelque chose avec le personnage. Je sais que je l’ai créé et c’était un honneur de le faire, mais je Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, je suis juste dans ma façon de faire le mal en ce moment et quelques films en pause. Si quelque chose arrive, j’aimerais avoir une conversation avec eux, mais pour l’instant je ne le suis pas retenant mon souffle, je suis heureux de toute façon, c’était une bonne course. «

Luke Cage suit l’évolution du personnage bien-aimé de Marvel alors qu’il devient un héros à louer et tente de reconstruire une vie tranquille à Harlem, New York. Avec Mike Colter, la série est un drame plein d’action qui suit le héros titulaire après avoir été imprégné d’une super force et d’une peau incassable causée par une expérience sabotée. Bien que n’atteignant jamais tout à fait les sommets de certaines des autres activités de bande dessinée de Netflix, les deux saisons de Luke Cage ont été bien accueillis tant par le public que par les critiques. La performance centrale de Colter a été considérée comme une représentation solide du personnage, et de nombreux fans de Marvel seront sans aucun doute déçus d’apprendre qu’il ne reviendra probablement pas.

Netflix a retiré la fiche de l’émission en octobre 2018, et bien que les droits sur le personnage soient désormais revenus à Marvel, il y aurait eu des obligations contractuelles entre eux et le géant du streaming qui signifiaient que Luke Cage ne pouvait pas être revisité pendant un certain temps. . Heureusement, cela s’est terminé plus tôt cette année, ce qui signifie que le Hero-for-Hire peut désormais être utilisé dans les projets à venir.

Bien sûr, Luke Cage n’est pas le seul personnage de Marvel laissé dans les limbes après être apparu sur Netflix, les fans criant pour Charlie Cox Daredevil être amené dans le giron MCU. Alors que l’acteur a jeté de l’eau froide sur l’idée de son retour dans le passé, des rumeurs persistent selon lesquelles sa version de The Man Without Fear se verra attribuer un rôle dans le prochain Spider-Man 3, un résultat qui devient de plus en plus plausible au fil des jours car il semble que chaque personnage jamais créé fera une apparition dans le prochain threequel.

Devrait Daredevil être le seul à ne pas Spider-Man 3, il est également possible que l’avocat alter ego Matt Murdock apparaisse dans le prochain She-Hulk série sur Disney +, avec Kevin Feige taquinant que «Puisque Jennifer Walters est une avocate spécialisée dans les affaires juridiques axées sur les super-héros, vous ne savez jamais quels personnages Marvel vont apparaître d’épisode en épisode.

Mike Colter peut ensuite être vu dans le thriller Fatale en face de Hilary Swank et Michael Ealy. Cela nous vient grâce à Comingsoon.net.

