Les pourparlers de Real Steel 2 ont enfin lieu avec Hugh Jackman, déclare le réalisateur Shawn Levy

Véritable acier 2 est encore une possibilité. Ce mois d’octobre marquera le dixième anniversaire de Du vrai acier, le drame de robot de boxe mettant en vedette Hugh Jackman et réalisé par Shawn Levy. Bien que les critiques aient été mitigées, le film a été un succès au box-office, bien que peut-être pas autant que Disney l’avait espéré. Peut-être en raison de l’insuffisance des attentes, une suite n’a jamais été faite et le monde avait apparemment évolué.

Près d’une décennie plus tard, Du vrai acier a trouvé un nouveau public lors de sa sortie sur Netflix pendant la pandémie l’année dernière. Peut-être que le film était juste un peu en avance sur son temps, car il semble être aussi populaire que jamais après sa sortie en streaming. Lorsque Du vrai acier fait le Top 10 des titres les plus regardés sur Netflix, Levy s’est rendu compte qu’il y avait peut-être plus de potentiel là-bas. Dans une nouvelle interview avec Inverse, Levy révèle qu’il a depuis parlé à Jackman de la possibilité de faire Véritable acier 2:

« Cela a été beaucoup dans mon esprit et dans les conversations ces derniers temps. Peut-être à cause du fait que lorsque Netflix a commencé à le diffuser pendant le verrouillage, il est devenu l’un de leurs titres les plus populaires et les plus regardés. Ce qui a conduit Hugh et moi à reparler à propos de, ‘Pour quoi est cet amour Du vrai acier?’ Un peu de cette réalisation que, ‘Eh bien, attendez, nous l’aimons beaucoup aussi.’ Nous l’avons toujours autant aimé. C’est l’un de ces « ne jamais dire jamais », même s’il semble que le temps imparti à cette fenêtre d’opportunité s’est écoulé. C’est comme si cet amour des fans et ce public ne sont pas partis. Alors, qui sait ? »